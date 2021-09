Kylian Mbappé, le jouet à 200 millions d'euros du Qatar

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Opposé à une prolongation de contrat, et déterminé à rejoindre le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé semblait en mesure de quitter le Paris Saint-Germain. Mais finalement c'est du Qatar que l'ordre serait tombé de refuser 200 millions d'euros.

Il s’agissait bien d’un coup de bluff de la part du Real Madrid. Lundi dernier, en début de soirée, les Merengue mettaient leur menace à exécution et stoppaient les discussions avec le Paris Saint-Germain. Il faut dire que les Parisiens n’avaient pas répondu à l’offre de 170 millions d'euros, plus 10 M€ de bonus, pour la dernière année de contrat de Kylian Mbappé. Sauf que le lendemain, la Maison Blanche revenait à la charge avec une proposition avoisinant les 200 millions d'euros, ce qui n'était pas loin de ce que l'on pensait pouvoir convaincre Nasser Al-Khelaifi et Leonardo de lâcher l'attaquant français.

El Chiringuito ft. Kylian Mbappé & Florentino Pérez are here with the hit summer anthem of 2021 pic.twitter.com/b8VLAIG88g — El Chiringuito in English (@ElChiringuitoEN) August 27, 2021

Leonardo et Al-Khelaïfi mis de côté

Un effort inutile puisque le pensionnaire du Parc des Princes restera muet, obligeant le Real Madrid à tout abandonner mardi en fin d'après-midi, tout cela étant évidemment survendu par les médias proches du club espagnol, et notamment El Chringuito. On peut parler d’une victoire pour le directeur sportif Leonardo et son président Nasser Al-Khelaïfi qui, selon différentes sources, dont RTL, n’étaient pas les réels décideurs dans le dossier Kylian Mbappé. Selon L’Equipe, « tout s'est joué dans le palais de Tamim ben Hamad al-Thani ». Les deux dirigeants parisiens ont vite cessé d’échanger avec Florentino Pérez, raconte le quotidien sportif. Le président espagnol a en effet discuté avec des intermédiaires à Doha, même si l'Emir en personne n'a pas suivi l'opération jusqu'au bout en raison d'un programme diplomatique surchargé en raison de l'actualité en Afghanistan. Mais ces révélations tendent à confirmer que le transfert a un temps été envisagé.

Vendre Mbappé ? Le PSG a douté

Et pour cause, certains dirigeants à Paris et au Qatar se sont demandés s’il ne valait pas mieux transférer Kylian Mbappé au lieu de le laisser partir libre en 2022, l’attaquant ayant annoncé à ses supérieurs qu’il refusait toutes les prolongations, y compris celle incluant un salaire de 45 millions d'euros par an. C’est pendant cette période de doute en interne que le Real Madrid a senti l’opération possible, d’où la déclaration de Leonardo il y a une semaine le directeur sportif brésilien du PSG ouvrant la porte à un départ du Français. Mais au Paris Saint-Germain, c’est l’émir qui a le dernier mot. Et le grand patron, qui ne souhaitait pas se priver d’un magnifique trio offensif, quitte à faire une croix sur une grosse somme d’argent, a décidé que Kylian Mbappé ne bougerait pas.

Kylian Mbappe, mai et juin 2021, le plus gros menteur de son époque. pic.twitter.com/Maszuqv7R6 — Le R™🏴‍☠️🇧🇷 (@ItsnotRoms) September 1, 2021

Le débat était donc clos et cela déclenchait la furie en Espagne où l'on estime que le Paris Saint-Germain version Qatar est totalement hors de contrôle et au-dessus des lois et que dans cette histoire Kylian Mbappé n'est même plus considéré comme un footballeur, mais seulement comme un jouet de l'Emir. En attendant, le Real Madrid était tout de même prêt à lâcher 200 millions d'euros pour un joueur qui sera libre dans dix mois, et certains estiment aussi que cela relève du délire total. Dès le mois de janvier, nul doute qu'on entendra les « tic-tac » résonner de nouveau, mais cette fois Mbappé aura toutes les cartes dans les mains.