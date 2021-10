Kylian Mbappé, le Barça évitera une erreur XXL

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé est clairement tenté par le Real Madrid, mais à l'heure où le FC Barcelone aurait bien besoin d'une star offensive, le profil de la star du PSG ne colle pas avec le Barça.

Le FC Barcelone n’a pas réussi à se rassurer dimanche face au Real Madrid, la formation de Ronald Koeman tombant face à son rival historique dans un Camp Nou qui semble déjà être résigné à vivre une longue et dure saison en Liga. Au classement, le Barça se réveille à la neuvième place avec seulement deux victoires lors des cinq derniers matchs. Tout n’est pas perdu, mais l’effectif du technicien néerlandais semble bien léger, notamment sur le plan offensif où Memphis Depay ne fait désormais plus du tout l’unanimité, malgré des débuts réussis pour l’ancien Lyonnais. Se projetant sur la saison prochaine, le club catalan sait qu’il lui faudra un vrai buteur supplémentaire, mais que l’hypothèse de voir Kylian Mbappé signer à Barcelone est à oublier. Même si l’attaquant du PSG sera libre en fin de saison, ce qui financièrement est un aspect important, son jeu ne s’accommodera pas du tout du style Barça et le recruter serait une grosse erreur a confié Albert Ferrer, ancien défenseur légendaire du FC Barcelone.

Mbappé et Haaland n'ont pas le jeu pour Barcelone

Se confiant dans le Mirror, celui qui a porté plus de 200 fois le maillot du Barça au plus haut niveau est clair au sujet du prochain mercato barcelonais. « Voyons comment ça se passe avec Memphis Depay mais ce n'est pas vraiment un numéro 9. N'oubliez pas que le Barça a perdu Lionel Messi et Luis Suarez en deux ans. C'est une moyenne de 50 buts par saison. Pour gagner de manière régulière, ils ont besoin d'un attaquant de premier plan. Mais vous devez considérer que la façon dont le Barça joue est très particulière. Ils auront toujours environ 70% de possession, ce qui signifie que les adversaires ne laisseront aucun espace (...) Je ne dis pas que Kylian Mbappe ou Erling Haaland ne s'intégreraient pas, mais ils pourraient ne pas jouer le jeu avec lequel ils se sentent à l'aise. Le Barça a donc besoin d'un attaquant, mais doit faire attention au type d'attaquant dont ils ont besoin compte tenu des circonstances et de la philosophie du club », a expliqué Albert Ferrer, qui ne voit pas Kylian Mbappé s’intégrer dans le jeu pratiqué à Barcelone.