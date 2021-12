Kylian Mbappé, l'assurance 100% du PSG

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le Paris Saint-Germain vit très mal les rares absences de Kylian Mbappé. Sans le buteur français, l’équipe de Mauricio Pochettino a beaucoup de mal à faire la différence.

Même avec Kylian Mbappé, le PSG déçoit énormément dans le jeu depuis le début de la saison. Avec lui, le club de la capitale a raté quelques gros matchs à l’image de ceux contre Rennes (0-2), l’OM (0-0), et Nice au Parc des Princes (0-0). Même avec celui qui déclenche la plupart des situations, le PSG a parfois du mal à se montrer véritablement dangereux. Alors sans lui, les choses se compliquent particulièrement. Heureusement, Kylian Mbappé est rarement absent. Il a loupé deux matchs depuis août : le trophée des champions contre Lille (0-1), la victoire contre ce même LOSC en Ligue 1 obtenue en toute fin de match (2-1). Contre Lens au début du mois, il a démarré remplaçant avant d’entrer et de permettre à son équipe d’égaliser grâce à un caviar pour Georginio Wijnaldum (1-1). Il a aussi sauvé plusieurs fois son équipe cette saison contre Angers (2-1), Reims (2-0) et Monaco (2-0).

Kylian Mbappé impliqué sur 57% des buts du PSG

RMC sort les chiffres marquants de la « Mbappé-dépendance » du PSG. Le champion du monde est impliqué sur 43% des buts de son équipe en Ligue 1, et 57% toutes compétitions confondues. Il cadre en moyenne 1,5 fois par match, alors que son équipe n’a mis Paul Nardi à contribution que quatre fois contre Lorient. La saison dernière, Kylian Mbappé inscrivait 42 buts soit un tiers de toutes les réalisations du PSG. Positif au Covid en août 2020, il avait manqué les deux défaites sur les trois premières journées de son équipe. En 2019-2020, il était absent quatre matchs au printemps, le PSG n’avait gagné qu’une seule de ces rencontres. Nasser Al-Khelaïfi a bien conscience de l’importance capitale de Kylian Mbappé, et ce depuis plusieurs années. Ce n’est pas étonnant que le Qatar soit prêt à en faire le joueur le mieux payé du PSG devant Lionel Messi et Neymar.