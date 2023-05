Kylian Mbappé jure fidélité au PSG… jusqu’en 2024

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, plus une année en option, Kylian Mbappé ne quittera pas le club parisien cet été. C'est lui qui le dit.

Ces dernières années, Kylian Mbappé s’est habitué à faire de grandes annonces lors de la cérémonie des trophées UNFP. Par le passé, l’attaquant du PSG avait profité de cette soirée de gala pour faire passer un message clair aux dirigeants du club parisien en expliquant qu’il voulait « plus de responsabilités » au sein du Paris Saint-Germain. Dimanche soir, le capitaine de l’Equipe de France a de nouveau profité de sa présence lors de cette cérémonie pour lâcher un indice énorme au sujet de son avenir.

Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024, l’ancien buteur de l’AS Monaco a fait savoir qu’il serait toujours un joueur du PSG la saison prochaine. « Je suis très content, je suis là, je profite. Je suis meilleur joueur, c'est le plus important. J'ai un contrat, j'ai encore l'année prochaine. Je serai là et je serai très content » a fait savoir Kylian Mbappé. « L’année prochaine, je jouerai au Paris Saint-Germain. Je vais honorer mon contrat » a ensuite précisé le n°7 du club parisien, lequel insiste bien sur un contrat… jusqu’à la fin de la saison prochaine.

Mbappé vers un départ du PSG en juin 2024

Autrement dit, il n’est pour l’instant pas prévu dans l’esprit de Kylian Mbappé de rester jusqu’en juin 2025 et donc d’activer son année en option. Il y a quelques jours, le journal L’Equipe confiait que le natif de Paris n’était pas dans l’optique d’activer cette clause et donc de prolonger au PSG jusqu’en 2025. En zone mixte, après les trophées UNFP, la presse espagnole s’est chargée de cuisiner Kylian Mbappé en lui posant notamment des questions sur le Real Madrid. L’attaquant parisien a lâché un grand sourire, mais est resté ferme sur sa position du jour, confiant simplement qu’il allait rester au Paris Saint-Germain une saison de plus. C'est la fin du feuilleton, avant même le début du mercato, mais tout le monde se donne rendez-vous dans un an pour celui qui a gagné un quatrième titre consécutif de meilleur footballeur de Ligue 1.