Kylian Mbappé fête le titre et énerve l'OM

Par Claude Dautel

La quête historique d'un onzième titre de Champion de France par le Paris Saint-Germain est un événement que Kylian Mbappé a voulu fêter via les réseaux sociaux. Et du côté de l'OM, certains ont moyennement apprécié.

Passeur décisif sur le but de Lionel Messi samedi soir à la Meinau, Kylian Mbappé n’a pas marqué contre Strasbourg et l’attaquant parisien ne compte qu’un but d’avance sur Alexandre Lacazette au classement à une journée de la fin. Mais pas de quoi gâcher le bonheur du vice-champion du monde parisien de décrocher le 11e titre de l’histoire du Paris Saint-Germain. Une couronne nationale qui place le PSG seul en haut de la hiérarchie du football français, puisque le club de la capitale est celui qui a gagné le plus de titres de Ligue 1, de victoires en Coupe de France et en Trophée des champions.

🚨Kylian Mbappé qui écrit ceci sur Instagram : " Champion de france 🇫🇷🏆. 11 eme titre. Mesdames, messieurs, le monde … Le PSG est le plus grand club de France " ✨✨ BA OUII KYLIAN❤️💙 pic.twitter.com/aJsJJvXp9y — La Source Parisienne (@lasource75006) May 27, 2023

Via les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a donc marqué le coup de manière spectaculaire. « CHAMPION DE FRANCE, 11e titre ! Mesdames, messieurs, le monde, le plus grand club de France est le PARIS SAINT-GERMAIN », a lancé à ses millions de followers sur Instagram le numéro 7 du PSG. Un message pas anodin au moment où du côté de l'OM, on fêtait les 30 ans de la victoire en Ligue des champions et forcément cela a donné lieu à des commentaires acidulés.

Mbappé ne voit que le PSG en haut du foot français

Quelques heures avant ce message de Kylian Mbappé, consécutif au 11e titre gagné à Strasbourg, les supporters marseillais avaient enflammé la cité phocéenne avec des milliers de fumigènes, rappelant à qui voulait l'entendre que « l’OM était le plus grand club de France ». Alors, lorsque le joueur parisien a sorti son message, cela est monté en température, non seulement du côté de l'Olympique de Marseille, mais également chez les supporters français du Barça. La thématique étant toujours la même, sans le Qatar le PSG n'en serait pas là, et tant que Paris n'aura pas gagné la Ligue des champions, en faire le plus grand club de France est une blague.