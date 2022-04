Kylian Mbappé fait trembler les sponsors du PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé a chamboulé les habitudes en snobant les sponsors de l’Equipe de France lors du dernier rassemblement des Bleus.

En désaccord moral avec plusieurs sponsors de l’Equipe de France, Kylian Mbappé est bien décidé à renverser la table. L’attaquant du PSG ne souhaite plus faire profiter de son image les marques avec lesquelles il ne partage aucune valeur. Coca Cola ou encore KFC, sponsors premium de l’Equipe de France depuis de longues années, en ont fait les frais la semaine dernière puisque Kylian Mbappé ne s’est pas présenté aux shootings photo organisés avec la FFF à Clairefontaine. Le meilleur joueur du Paris Saint-Germain souhaite revoir la charte signée à ce sujet par les joueurs de l’Equipe de France et l’incident de jeudi soir avec Winamax ne va pas le faire changer d’avis. Sur son compte Twitter, le site de paris en ligne a publié une blague douteuse qui a fait bondir Kylian Mbappé.

La mère de Mbappé prévient les sponsors du PSG

Le danger des paris en ligne… ne plus avoir de limite.

Un peu de respect svp



🤦🏽‍♂️🤬 @WinamaxSport pic.twitter.com/7Wj5jbBdPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 31, 2022

« Le danger des paris en ligne… ne plus avoir de limite. Un peu de respect svp » a publié la star du Paris Saint-Germain, révoltée par la blague de Winamax au sujet de son père. Une sortie qui a forcément provoqué de vives réactions, mais de nombreux suiveurs ont estimé qu'il était temps de s'attaquer à l'impunité des paris sportifs, qui génèrent beaucoup d'argent en faisant miroiter du rêve, et pouvaient rendre accrocs ou dépendants de nombreux joueurs. Une dérive à laquelle Kylian Mbappé est sensible, même si quelques dossiers sont ressortis à la surface, comme la publicité montrant le joueur du PSG incitant à s'inscrire sur le site d'Unibet, un autre site de paris en ligne. C'est finalement la maman de Kylian Mbappé qui a pris la parole pour s'expliquer sur ce sujet délicat, et faire la lumière sur cette étonnante contradiction.

La mère de Kylian Mbappé s'explique

Il faudrait connaître les règles..c est le sponsor du PSG … pas celui de kylian … et depuis il n apparaît plus .. les paris sont un vrai danger pour notre jeunesse .. — lamari fayza (@FayzaLamari) March 31, 2022

La réponse d’Iamari Fayza est limpide, et met en avant le problème des joueurs et du fameux droit à l'image. « Il faudrait connaître les règles… C’est le sponsor du PSG… pas celui de kylian… et depuis il n’apparaît plus... Les paris sont un vrai danger pour notre jeunesse » a publié la mère de Kylian Mbappé, faisant remarquer que le joueur du PSG ne posait plus pour Unibet malgré le contrat de sponsoring du site de paris en ligne avec le club de la capitale. Les sponsors du Paris Saint-Germain peuvent donc trembler, la fronde de Kylian Mbappé avec les sponsors de l’Equipe de France peut aussi déboucher sur une gestion des droits personnalisée. Surtout si le PSG entend faire de grosses concessions à sa star dans le but de la faire prolonger.