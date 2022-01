Kylian Mbappé et le PSG, 180ME qui changent tout

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier Kylian Mbappé n'avance pas malgré les rumeurs d'un rapprochement entre l'attaquant et le PSG. Paris espère ne pas avoir pris un risque fou en refusant l'offre de Madrid l'été dernier.

Bien malin celui qui à cet instant de la saison sait de quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé. Si à l’automne dernier, l’attaquant français est longuement sorti de son mutisme pour évoquer à la fois son ressenti après l’échec de la France lors de l’Euro, mais également son attitude après le refus du PSG de le laisser signer au Real Madrid, depuis c’est le silence total. La date du 1er janvier, et le fait qu’il soit désormais libre de négocier et signer avec n’importe quel club n’ont pas incité le clan Mbappé à sortir du mutisme. Pour certains observateurs, cela est causé par le désir du champion du monde de ne pas voir son cas personnel être évoqué avant la double confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, mais ces derniers jours, plusieurs médias proches du joueur ont affirmé que le PSG négociait toujours une possible prolongation. Tandis que du côté madrilène, on ne veut pas sombrer dans la panique, Florentino Perez semblant certain de son coup, Nasser Al-Khelaifi n’a pas totalement abdiqué. Le président qatari le sait, le dossier Mbappé a une valeur énorme du côté de Doha, où on pourrait regretter d’avoir refusé l’offre colossale émise par le Real Madrid lors du mercato 2021.

Offre refusée pour Mbappé, le PSG a pris un risque XXL

Road to 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣…



Happy New Year everyone

I wish you health, happiness and success. 🎊❤️ pic.twitter.com/t5upikqz0L — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 31, 2021

C’est l’avis d’Arsène Wenger, qui ne voit pas comment le Paris Saint-Germain aurait pu refuser si facilement la proposition madrilène sans avoir des billes. Pour l’ancien manager d’Arsenal il est totalement impossible que les dirigeants du club français soient dingues à ce point. « Le temps joue contre le PSG. Quand vous êtes en train de prolonger un joueur, plus ça dure et plus c’est difficile vu l’expérience que j’ai. J’espère depuis un an et demi que le PSG réussira à renouveler Mbappé. C’est le joueur le plus indispensable dans la façon de jouer du PSG. Mais il ne reste pas beaucoup de temps et aujourd’hui, le joueur est libre de signer où il veut. Je pense que le Paris Saint-Germain a été dans une situation, au début de saison, où ils avaient une offre ferme du Real Madrid. Quand tu refuses 180 millions d’euros, même pour le PSG, c’est quand même une somme énorme. Donc, quand ils ont refusé cet argent, soit ils se sont dit : On doit absolument faire une grande saison, on a Lionel Messi et on ne peut pas se permettre de perdre Kylian Mbappé, soit on va réussir à le convaincre de rester », confie Arsène Wenger au sujet de la position ferme de Paris l’été dernier.

Dans ce dossier, tout le monde est cependant d'accord pour dire que l'argent sera un facteur secondaire, Kylian Mbappé ne voulant pas faire ce choix de carrière en se basant uniquement sur l'offre financière qui lui serait faite, l'attaquant français de 23 ans souhaitant surtout opter pour le projet sportif qui lui plait le plus. Du côté du PSG et du Real Madrid, on doit désormais patienter avant de savoir quel choix sera fait par Mbappé, et les 180 millions d'euros de l'été seront oubliés, ou pas.