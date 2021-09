Kylian Mbappé en mode punchline sur PSG-OM !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La saison dernière, l’OM a réalisé ce qui s’apparente à un exploit en battant le PSG au Parc des Princes dans le grand classique de la Ligue 1.

Cela faisait de longues années que l’Olympique de Marseille n’avait pas réussi à battre Paris en Ligue 1, que ce soit au Parc des Princes ou à l’Orange Vélodrome. Grâce au but de Florian Thauvin, la malédiction a été brisée l'an passé par les olympiens, dirigés à l’époque par André Villas-Boas. Et si cette défaite a mis du temps avant d’être digérée du côté de Paris, Kylian Mbappé estime de son côté que la victoire de l’OM dans le Classico n’est pas forcément une mauvaise chose. En effet, dans le documentaire « PSG Ô Ville Lumière, 50 ans de légende » d’Amazon Prime, l’attaquant de l’Equipe de France a lâché une phrase qui ne manquera pas de faire réagir.

Le PSG battu par l'OM, Mbappé y voit du positif

« C’était devenu une routine. Genre : ils viennent et on les bat. Cette rivalité a repris un coup de boost et c’est bien » a confié Kylian Mbappé dans des propos relayés par Le Parisien, dont les journalistes ont eu l’occasion de regarder en exclusivité les trois épisodes de 50 minutes. Cette saison encore, la rivalité entre le PSG et l’OM promet du spectacle et de l’électricité, notamment avec le déplacement de Paris au Vélodrome en octobre prochain. Un match très attendu par les supporters olympiens, imprégnés de la grinta argentine et dont beaucoup étaient de grands fans de Lionel Messi avant sa signature au Paris SG. De toute évidence, la réception de La Pulga, de Neymar et de Kylian Mbappé, constitue un moment majeur de la saison pour les supporters olympiens. C’est également le cas pour leur entraîneur Jorge Sampaoli, qui n’a pas encore eu l’occasion d’affronter le Paris Saint-Germain depuis qu’il est aux commandes de l’Olympique de Marseille.