Kylian Mbappé, du jamais vu dans l'histoire du sport

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé est au centre du projet du PSG, et il est impossible d'en douter en regardant sa feuille de paye. L'Equipe a dévoilé les salaires du football français, et l'inflation touche aussi les joueurs.

A l’heure où la France est dans l’agitation de la lutte contre la réforme des retraites et que l’inflation déborde, L’Equipe a sorti son édition annuelle sur le salaire des footballeurs. Pas de doute possible, les émoluments ont grimpé, surtout en ce qui concerne les meilleurs joueurs, qui tirent la moyenne vers le haut. Le meilleur exemple est au sommet de la pyramide avec Kylian Mbappé, qui touche 6 millions d’euros par mois avec le PSG. Une fiche de paye qui a même provoqué cette sortie de la part du rédacteur en chef du service football de L’Equipe. « Il a sans doute le plus gros salaire dans l'histoire du sport mondial », a expliqué Lionel Dangoumau, qui s’explique par la suite : « Depuis qu'il a signé son nouveau contrat avec le PSG à la fin de la saison dernière, Kylian Mbappé a franchi un cap assez spectaculaire au niveau de ses revenus. Ce contrat pharaonique l'a en partie convaincu de rester au PSG alors qu'on sait qu'il était courtisé par le Real Madrid l'année dernière ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Un constat évident, si Kylian Mbappé n’est pas resté à Paris pour l’argent, le salaire proposé par Nasser Al-Khelaïfi l’a forcément convaincu qu’il était au moins au centre du projet. Car le Kid de Bondy dépasse largement Neymar et Lionel Messi, plus âgés que lui mais qui n’apparaissent plus comme en tête de ce classement. Néanmoins, le PSG y est surreprésenté avec 10 joueurs dans le Top10 des salaires de Ligue 1. Neymar touche 3,6 ME par mois, tandis que Messi le talonne avec 3,3 ME. Ensuite, Marquinhos, Verratti et Hakimi sont les seuls à dépasser le cap du million d’euros qui tombe chaque mois sur leur compte en banque.

Ben Yedder, premier joueur hors PSG

Pour le reste de la Ligue 1, seuls Monaco, l’OM et l’OL placent des joueurs dans le Top20. Wissam Ben Yedder est 11e avec 650.000 euros par mois, tandis que le jouer le mieux payé de l’OM est Jordan Veretout, avec 550.000 euros mensuels. A l’OL, Lacazette a effectué un retour tonitruant puisqu’il est en tête des salaires avec 450.000 euros chaque mois.