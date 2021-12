Kylian Mbappé, c'est 50% du PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

De l'avis de tous, Kylian Mbappé réalise un grand début de saison avec le PSG. Il donne même parfois l'impression de porter son équipe en Ligue 1 comme en Europe. Plus qu'une impression, ce ressenti est étayé par les chiffres.

Le PSG pouvait se vanter en début de saison de posséder peut-être l'un des meilleurs trios offensifs jamais vu sur un terrain. Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, la MNM. Mais, pour l'heure, avec un Messi au rendement décevant et un Neymar souvent blessé comme actuellement, le seul à tirer son épingle du jeu est Mbappé. La MMN est presque devenue la M comme magnifique, meilleur et donc Mbappé. Le jeune prodige de 23 ans réalise un début de saison époustouflant avec son club, semblant faire pencher les matches du PSG à lui tout seul de sa foulée rapide et de sa finition létale. Plus qu'une impression, Mbappé porte l'attaque parisienne.

Mbappé c'est près de la moitié des buts parisiens

Les chiffres sont formels. Sans Kylian Mbappé, Paris aurait bien plus de difficultés à inscrire des buts. Si le jeune français n'est pas le meilleur buteur du championnat à la trêve, il en reste pas moins très efficace avec neuf réalisations. Il est troisième dans le domaine derrière Jonathan David et Wissam Ben Yedder. C'est dans l'altruisme et le côté collectif que Mbappé est plus performant avec huit passes décisives qui en font le meilleur passeur du championnat. Ces chiffres combinés font de lui l'homme le plus décisif de Ligue 1. Il est impliqué directement dans 17 buts parisiens tandis que le deuxième du classement, le Rennais Gaëtan Laborde n'est qu'à 13. Surtout, Mbappé est décisif sur près de 50% des buts parisiens en Ligue 1 cette saison, ceux-ci étant comptabilisés au nombre de 39. Une preuve de plus de la forme du jeune français qui est assurément l'un des tous meilleurs au monde en ce moment. Mais aussi, la représentation de son importance au PSG et de la perte que signifierait son éventuel départ.