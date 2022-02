Kylian Mbappé a reçu les clés du mercato

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Attendu au Real Madrid à la fin de son contrat cet été, Kylian Mbappé sera peut-être contraint de partager l’affiche avec Erling Haaland. Rien d'inquiétant pour l’attaquant du Paris Saint-Germain qui aurait validé le recrutement du Norvégien auprès de la Maison Blanche.

Une chose est sûre dans le feuilleton Kylian Mbappé, c’est que rien ne sera officiellement acté avant le 9 mars. L’attaquant du Paris Saint-Germain a certifié qu’il ne prendrait aucune décision avant la fin du huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Pendant ce temps-là, des tendances diverses sont évoquées. D’un côté des Pyrénées, le consultant Jérôme Rothen révélait un rapprochement entre le club francilien et son meilleur buteur en vue d’une prolongation.

La une de Marca « L’opération est en marche »



•Le Real veut signer Mbappé & Haaland cet été

•Les dirigeants du BVB voient Erling filer à Madrid

•KM lui-même pense qu'il pourrait très bien jouer avec Haaland

•Le Real a la préférence des joueurs et les capacités pour le faire. pic.twitter.com/GhlU8v7Sei — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) February 26, 2022

Et de l’autre, la presse espagnole, sans doute rassurée par la direction madrilène, assure que Kylian Mbappé rejoindra bien la Maison Blanche après la fin de son contrat cet été. Du coup, le Real Madrid passe à la suite de son recrutement sans oublier de consulter le Français. On sait que les Merengue rêvent également de s’offrir l’autre phénomène Erling Haaland. Mais pas question pour eux de vexer Kylian Mbappé. C’est pourquoi le Real Madrid aurait sondé le Parisien pour savoir si l’éventuelle venue du Norvégien ne serait pas un problème pour lui. Et d’après le quotidien Marca, le gamin de Bondy aurait rassuré les dirigeants madrilènes.

Kylian Mbappé doit valider les choix du Real Madrid

Kylian Mbappé estime que l’attaquant du Borussia Dortmund est un pur numéro 9, alors qu’il se considère comme un joueur capable d’occuper tous les postes offensifs. L’international tricolore serait donc persuadé de former un duo complémentaire avec Erling Haaland, sans compter Karim Benzema et Vinicius Junior. Reste à savoir si le Real Madrid aura vraiment les faveurs du « Cyborg », très convoité par Manchester City et surtout par le FC Barcelone qui profite de l’entente entre son président Joan Laporta et l’agent du joueur Mino Raiola.