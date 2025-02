Kvaratskhelia signe un premier exploit au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire à Brest samedi après-midi, Khvicha Kvaratskhelia n’a toujours pas marqué avec le PSG. Mais l’arrivée de l’international géorgien a mis un énorme coup de boost à Bradley Barcola.

Très décevant depuis novembre, Bradley Barcola a retrouvé la forme avec le Paris Saint-Germain en ce début d’année 2025. Décisif contre Lens, Manchester City ou encore Stuttgart, l’ancien Lyonnais s’est encore fait remarquer à Brest ce samedi avec une passe décisive pour Ousmane Dembélé et un match plein. Aligné dans le couloir droit afin de laisser à Khvicha Kvaratskhelia son couloir gauche préférentiel, l’international français semble revivre depuis la venue au PSG de son concurrent géorgien. Et c’est Luis Enrique qui en tire profit, avec la possibilité de faire jouer Barcola, Kvara et Dembélé ensemble sans oublier Ramos et Doué en tant que jokers.

Barcola & Dembélé, the ultimate Ligue 1 duo ⚡️🇫🇷 pic.twitter.com/9JVXfEiy5e — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 1, 2025

Le quotidien L’Equipe ne s’y est d’ailleurs pas trompé en saluant dans son édition du jour la performance aboutie de Bradley Barcola en Bretagne avec un excellent 7/10. « L'arrivée de Kvaratskhelia le contraint pour l'instant à jouer à droite, mais c'est encore à gauche qu'il a été décisif en offrant un but à Dembélé suite à un superbe appel en profondeur (29e). C'est toujours en profondeur, aussi à droite, qu'il a fait très mal aux Brestois, avec notamment un poteau touché » commente le journal national, très élogieux à l’égard d’un Barcola de retour en très grande forme au meilleur moment de la saison.

Kvaratskhelia a métamorphosé Barcola

Sur les réseaux sociaux, le retour en forme de l’ancien Lyonnais au moment de l’arrivée de Kvara n’a pas non plus échappé aux supporters. « L’arrivée de Kvara a donné un coup de boost monumental à Barcola. Comme disait un grand philosophe Espagnol, la concurrence ! », « Barcola qui revient à son meilleur niveau quand Kvara arrive » ou encore « Barcola était bien plus téléphoné à gauche. Son repositionnement à droite va le rendre de nouveau imprévisible. Ça + Dembélé dans l'axe + Kvara y'a moyen de s’amuser » peut-on lire sur X, où l’on se réjouit logiquement dans le camp parisien de voir une attaque si flamboyante depuis quelques semaines. En espérant que cela dure, y compris en Ligue des Champions afin de nourrir de très grandes ambitions sur la fin de saison.