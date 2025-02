Kvaratskhelia isolé, le PSG fait un constat alarmant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Aligné à la pointe de l’attaque du PSG à Toulouse samedi soir, Khvicha Kvaratskhelia, très discret et dont on attend encore la montée en régime, n’a pas fait oublier l’absence d’Ousmane Dembélé au coup d’envoi.

Unique recrue du mercato hivernal au Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia n’est pas encore dans la capitale française le joueur exceptionnel qu’il était à Naples. Acheté pour 70 millions d’euros au mois de janvier, l’international géorgien est utilisé à plusieurs postes par Luis Enrique depuis son arrivée en France. Samedi soir à Toulouse, le joueur formé au Dinamo Tbilisi a démarré en pointe alors que le buteur du moment Ousmane Dembélé était sur le moment. Khvicha Kvaratskhelia n’a pas fait oublier l’international français, bien au contraire. Très discret, il a obtenu une note impitoyable dans les colonnes de L’Equipe, qui lui a attribué un brutal 3/10.

Khvicha Kvaratskhelia vs Toulouse (15/02/2025)



⏱️ 98 minutes jouées

👟 43 ballons touchés

🏹 2 tirs | 1 cadré

🪄 2 dribbles réussis (sur 3)

🔑 1 passe clé

✅ Victoire 0-1



Un match très tranquille pour Paris et timide pour ce qui est de Kvara. pic.twitter.com/V7qbFghrhK — 𝙆𝙫𝙖𝙧𝙖𝙩𝙨𝙠𝙝𝙚𝙡𝙞𝙖 𝙁𝙍 🇫🇷 (@Kvaradonna77) February 15, 2025

« L'international géorgien avait été positionné avant-centre par Luis Enrique, un poste qui ne lui convient pas car il manque de relais. Ses quelques incursions sur les ailes lui ont permis de toucher le ballon, il a intelligemment servi Beraldo qui a trouvé le poteau (35e) mais il a été trop peu dangereux et surtout déconnecté du reste de l'équipe, car vraiment isolé » juge le quotidien national, qui s’inquiète du peu de connexions entre Kvaratskhelia et ses coéquipiers face à Toulouse mais globalement depuis son arrivée au PSG. Un constat partagé par Le Parisien, également déçu de la performance du joueur géorgien samedi au Stadium.

Le PSG attend beaucoup plus de Kvaratskhelia

« Le Géorgien a de nouveau occupé l’axe, comme en seconde période contre Monaco, mais il n’a pas connu la même réussite. Il a eu beaucoup de mal à se montrer et à exister. On l’a vu redescendre pour chercher les ballons ou changer de zone pour se mettre en évidence, sans grande réussite » écrit le média francilien. Autant dire que pour s’installer durablement dans le onze de départ parisien, Khvicha Kvaratskhelia devra impérativement monter en régime. Sans quoi Luis Enrique pourrait de nouveau miser sur un milieu renforcé (Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves) en Ligue des Champions, laissant les postes offensifs à Doué, Barcola et Dembélé.