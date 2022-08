Kurzawa bientôt parti, le rêve du PSG est proche !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Layvin Kurzawa et le PSG, c'est bientôt terminé. Le latéral gauche francilien est proche de s'engager avec Fulham.

Le PSG sera l'un des acteurs majeurs de cette fin de mercato estival. Les champions de France comptent encore recruter trois joueurs. Le premier sera Fabian Ruiz, attendu à Paris ce mardi pour y signer un contrat de 5 ans. Il devrait ensuite être suivi d'un autre Espagnol, en la personne de Carlos Soler. Le milieu de terrain du FC Valence a accepté le challenge du PSG et devrait être lâché par son club contre une somme proche des 15 millions d'euros. Ensuite, les champions de France vont devoir boucler la venue d'un défenseur central. On sait déjà que ce ne sera pas Axel Disasi. Le Monégasque, évalué à 50 millions d'euros par son club, a été recalé par le PSG. Au rayon des départs, Paris est aussi très actif. Dans les prochaines heures, Layvin Kurzawa va très probablement partir pour Fulham.

Kurzawa, accord bouclé avec Fulham !

🚨 ACCORD entre Fulham et le PSG pour Layvin Kurzawa 🇫🇷 Le transfert du latéral est imminent 🔴🔵



🗞 @MailSport pic.twitter.com/MYdeSBafFn — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) August 30, 2022

C'est en tout cas ce que nous apprend le Mail Sport. Le média britannique affirme qu'un accord vient d'être trouvé entre Fulham et le PSG concernant l'international français. Encore sous contrat dans la capitale française jusqu'en 2024, Kurzawa devrait donc rapporter une petite somme d'argent aux champions de France, lui qui est estimé à 5 millions d'euros. En plus du probable départ de Kurzawa, un peu inespéré en début de mercato, le PSG va également voir un autre joueur quitter le club dans les prochaines heures. Il s'agit d'Idrissa Gueye. Le Sénégalais est attendu à Liverpool pour y passer sa visite médicale et s'engager dans la foulée avec Everton. Deux autres joueurs sont espérés partants du côté parisien : Mauro Icardi et Edouard Michut. Le premier cité est annoncé proche de Galatasaray quand le second devait s'engager le week-end passé avec Sunderland. Mais le titi parisien a finalement dû rentrer à Paris, faute d'un accord total entre le PSG et les Blackcats.