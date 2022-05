Koulibaly enfin disponible, le PSG ne rate pas l’occasion

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Intéressé par Kalidou Koulibaly depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain tient l’opportunité tant espérée. Le défenseur central de Naples ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants alors que son contrat expire l'an prochain. Mais les Parisiens ne sont pas les seuls à vouloir profiter de cette occasion.

Futur directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Camps recevra les mêmes consignes que son prédécesseur Leonardo. Le Portugais aura notamment pour mission de pousser les éléments indésirables vers la sortie. Une liste où l’on retrouve par exemple les noms de Thilo Kehrer et d’Abdou Diallo. Ce qui explique pourquoi le club de la capitale cherche à renforcer sa charnière centrale. En effet, le champion de France fait toujours partie des courtisans de Kalidou Koulibaly. On sait que le Paris Saint-Germain a déjà tenté d’attirer le Sénégalais à plusieurs reprises ces dernières années.

Le prix de Koulibaly fixé

Mais cette fois, le roc du Napoli pourrait être disponible contre un montant raisonnable. L'ancien joueur de Metz arrive à un an de la fin de son contrat. Et malgré les discussions en cours, aucun accord n’a été trouvé avec ses supérieurs qui souhaitent diviser par deux son salaire actuel à 6 millions d’euros par an. Dans cette situation, Naples ne ferme la porte à son transfert cet été, à condition de récupérer 35 à 45 millions d’euros, prévient La Gazzetta dello Sport. A noter que Chelsea, la Juventus Turin et surtout le FC Barcelone, annoncé en pole sur ce dossier, aimeraient également profiter de cette bonne affaire.

Bien sûr, cette concurrence n’effraie pas le Paris Saint-Germain. On peut même penser que la position du Barça ne fait que motiver la direction francilienne… Reste à savoir si le recrutement de Kalidou Koulibaly serait pertinent pour le pensionnaire du Parc des Princes. Sans savoir quel sera le système de Mauricio Pochettino ou de son successeur la saison prochaine, il faut rappeler que le Paris Saint-Germain possède déjà trois défenseurs de haut niveau avec Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos, que les dirigeants veulent conserver. Un quatrième joueur de ce calibre ne faciliterait pas la gestion du futur coach.