Koulibaly à Chelsea, le PSG se frotte les mains

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Longtemps ciblé par le PSG, Kalidou Koulibaly va signer à Chelsea. Mais Paris ne va pas perdre au change.

Naples se prépare à laisser filer son roc défensif Kalidou Koulibaly. Le défenseur sénégalais, longtemps évalué à 100 millions d’euros par son président, va rejoindre Chelsea pour 40 ME. Il a déjà passé la visite médicale et se prépare donc à signer pour quatre ans, plus une 5e année en option. Un deal qui rapporte tout de même gros à Naples, et qui oblige le club italien à se pencher sur son successeur. La première piste menait à Kim Min-Jae, mais Rennes semble avoir pris le dessus dans ce dossier. Résultat, les Partenopei misent désormais tout sur Abdou Diallo, affirme Sky Italia. Un défenseur sénégalais est bien parti pour en remplacer un autre, puisque le joueur du PSG est la priorité du Napoli pour cet été. Cela tombe bien, l’ancien monégasque fait partie de ceux qui privilégient le temps de jeu et comptent bien quitter le club de la capitale en bons termes.

Le PSG rêve d'un gros transfert

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Si une offre correcte tombe, Nasser Al-Khelaïfi ne fera pas le difficile. Comme souvent, le PSG se prépare à recevoir une première offre qui ne va toutefois pas lui convenir, puisque les Italiens envisagent un prêt simple, ce qui ne ferait que repousser le problème. Mais selon le média italien, l’idée d’un transfert va forcément s’imposer, même si cela imposera dès lors à Diallo de faire un effort sur son salaire parisien. Ce dernier touche 5 ME par an depuis son arrivée en provenance de Dortmund, et si Naples veut bien monter jusqu’à 20 millions d’euros pour faire venir le polyvalent défenseur de 26 ans, chacun devra donc faire quelques sacrifices. Mais pour une fois, ce dossier semble en tout cas bien engagé car Diallo a bien compris qu’il aurait aucun temps de jeu cette saison s’il restait au Paris SG.