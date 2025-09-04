Konaté au PSG, le Real fait un choix radical

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très intéressé par Ibrahima Konaté, en fin de contrat avec Liverpool dans un an, le PSG va recevoir un énorme coup de pouce du Real Madrid.

Après avoir recruté Illya Zabarnyi pour plus de 60 millions d’euros cet été, le Paris Saint-Germain pourrait encore renforcer son secteur défensif dans un an. Et pour cause, Luis Campos et Luis Enrique suivent depuis plusieurs mois la situation d’Ibrahima Konaté. Le défenseur de l’équipe de France arrive en fin de contrat avec Liverpool et sera libre en juin 2026. L’opportunité de signer un tel joueur pour zéro euro est forcément dans l’esprit des dirigeants parisiens, mais pas uniquement. Le Real Madrid est également un candidat annoncé à la signature de l’ancien roc du RB Leipzig, d’autant que le club merengue est le grand spécialiste des signatures de joueurs en fin de contrat.

Mais dans ce dossier, le club de la Casa Blanca pourrait finalement rendre un gros service au PSG. En effet, le site Fichajes nous apprend que Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes ne font plus vraiment d’Ibrahima Konaté leur priorité. Ils souhaitent à présent se concentrer sur le dossier Marc Guehi. Lui aussi en fin de contrat en juin 2026 avec Crystal Palace, il était tout proche de signer à Liverpool cet été avant que le deal capote finalement dans la dernière ligne droite du mercato. Une aubaine pour Madrid, très chaud sur le solide défenseur anglais de 25 ans.

Le Real Madrid offre Konaté au PSG

Le média confirme par ailleurs que le PSG regarde tout cela de près puisque si le Real Madrid venait à signer Marc Guehi, cela signifierait que la voie serait libre pour Ibrahima Konaté, même si Liverpool tente toujours de prolonger l’international français. Le dossier du défenseur des Bleus semble en tout cas plus sérieux que jamais pour le PSG, notamment en cas de départ de Marquinhos à la fin de la saison. En janvier prochain, le club parisien sera officiellement autorisé à discuter avec le clan Konaté. Avec l’espoir pour le champion d’Europe de frapper un très gros coup avec un nouvel international français, alors que Paris compte déjà dans ses rangs Chevalier, Barcola, Doué ou encore Dembélé.