Konaté a tranché, le PSG tombe de haut

En désaccord avec ses dirigeants à Liverpool, Ibrahima Konaté pourrait partir libre en 2026. La situation du défenseur central attire l’attention de nombreux clubs comme le Paris Saint-Germain. Mais contrairement à ce que l’on pouvait penser, le club de la capitale n’a pas les faveurs du Parisien.

Peu épargné dans la gestion de ses cadres, Liverpool se retrouve en difficulté avec Ibrahima Konaté. Le défenseur central va bientôt entrer dans la dernière année de son contrat. Mais dans leurs discussions entamées depuis plusieurs mois, le champion d’Angleterre ne parvient pas à s’entendre avec le Français pour une prolongation. Comme l’Anglais Trent Alexander-Arnold, qui a rejoint le Real Madrid cet été, le complice de Virgil van Dijk en charnière centrale pourrait donc quitter les Reds librement en 2026. C’est effectivement la tendance confirmée par Foot Mercato.

🚨🇫🇷🔴 #PL |



❗️Ibrahima Konate has been offered to Real Madrid, PSG and more clubs in 2026.



➡️ Talks on new contract stalled and french center back is keen on a new challenge



⭐️ Ibrahima Konate favours Real Madridhttps://t.co/0k7WoLhPXv pic.twitter.com/dTDemLsoLz