Kolo Muani retenu au PSG, la Juve a un plan B en Ligue 1

Par Eric Bethsy

En discussions avec le Paris Saint-Germain pour un nouveau prêt de Randal Kolo Muani, la Juventus Turin ne parvient pas à un accord. Les Bianconeri commencent à envisager un échec et travaillent sur une piste alternative du côté de l’OGC Nice.

Si Randal Kolo Muani croise la route du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines, ce sera seulement en tant qu’adversaire. L’attaquant prêté à la Juventus Turin cet hiver a l’autorisation de disputer le Mondial des clubs avec les Bianconeri. Il y a quelques jours, la formation turinoise annonçait la prolongation du prêt de l'international français le temps de disputer la compétition aux Etats-Unis. Mais le géant de Serie A ne compte pas s’arrêter là.

La Juve pense à lâcher Kolo Muani

Son nouveau directeur général Damien Comolli espère conserver Randal Kolo Muani pour la saison prochaine. « En ce qui concerne le prêt pour la saison 2025-2026, nous ne sommes pas encore parvenus à un accord avec le PSG, confiait l’ancien président de Toulouse la semaine dernière. Mais je reste plutôt optimiste, même si le mot optimisme ne s'utilise pas beaucoup dans le football. » Prudente, la Juventus Turin sait qu’elle a tout intérêt à anticiper un éventuel échec sur ce dossier. La Vielle Dame a donc choisi une alternative en Ligue 1, et plus précisément du côté de l’OGC Nice.

Le média Juve FC nous apprend que les Turinois ont également un faible pour Evann Guessand (23 ans). Un intérêt plutôt étonnant sachant que l’international ivoirien, certes auteur de 12 buts et 9 passes décisives en Ligue 1, a vécu une deuxième partie de saison beaucoup plus compliquée. Il n’empêche que sa cote reste élevée puisque Brighton et Wolverhampton seraient également intéressés. Une excellente nouvelle pour le Gym qui n’écarte pas l’idée de vendre son attaquant pour un montant supérieur à 35 millions d’euros.