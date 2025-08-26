Kolo Muani dans l'avion, le PSG reçoit 60ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG et la Juventus Turin ont une semaine pour enfin régler le dossier Randal Kolo Muani. Un accord à hauteur de 60 millions d’euros n’est plus très loin d’être trouvé pour que l’international français retourne en Italie.

Prêté à la Juventus Turin lors de la seconde partie de la saison dernière, Randal Kolo Muani clame depuis plusieurs semaines son envie de revenir en Série A. Le PSG et la Vieille Dame sont en négociations depuis le mois de juin et n’ont toujours pas réussi à se mettre d’accord sur l’indemnité du transfert de l’ex-joueur de Nantes et de l’Eintracht Francfort. Le temps presse, car le mercato ferme ses portes dans six jours. Mais selon les informations du journaliste Alfredo Pedulla, les positions de Paris et de la Juve n’ont jamais été aussi proches.

Malgré le recrutement de Jonathan David, buteur ce week-end en Série A, la Juventus Turin souhaite toujours faire venir Randal Kolo Muani et pourrait faire un pas vers le PSG avec une offre revue à la hausse pour enfin conclure l’affaire. Le spécialiste du mercato italien nous apprend que la prochaine offre des Bianconeri devrait être un prêt payant à 10 millions d’euros avec une obligation d’achat à 50 millions d’euros à payer en juin 2026.

La Juve offre enfin 60 ME au PSG pour Kolo Muani

Un package total de 60 millions d’euros qui se rapproche considérablement des exigences initiales du Paris Saint-Germain dans ce dossier alors que la Juve a longtemps eu l’espoir de boucler le deal pour 40 millions d’euros ou à peine davantage. Le journaliste ajoute que le dossier Kolo Muani est indépendant de l’avenir de Vlahovic et que la Vieille Dame sera en mesure de conclure l’arrivée du buteur parisien, même si l’attaquant croate n’est pas vendu dans les temps. Un soulagement pour le joueur et pour le PSG, qui s’apprête à récupérer une jolie somme dans cette affaire, limitant un peu la casse deux ans après avoir déboursé une fortune pour s’offrir Randal Kolo Muani, acheté près de 90 millions d’euros bonus compris en Allemagne.