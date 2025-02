PSG ‍: Kolo Muani règle ses comptes avec Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Après des débuts rêvés avec la Juventus, Randal Kolo Muani est revenu sur son départ du Paris Saint-Germain au mercato d'hiver. A Turin, l’attaquant bondynois revit et explique pourquoi, tout en lâchant une flèche contre Luis Enrique.

Après un mercato hivernal mouvementé et longtemps bloqué par des problèmes administratifs, le Paris Saint-Germain est parvenu à se séparer de Randal Kolo Muani. Largement poussé vers la sortie, notamment par Luis Enrique qui n’en voulait plus, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort et du FC Nantes a pris l’avion destination Turin. Pour ses débuts avec la Juventus, on peut dire que le nouvel attaquant de pointe préférentiel de Thiago Motta - au détriment de Dusan Vlahovic - a frappé fort. Buteur dès son premier match face à Naples, il réitère en inscrivant deux doublés consécutifs en championnat, portant ainsi son total de buts à cinq5 en seulement trois rencontres. Muet face au PSV Eindhoven ce mardi 11 février au soir, Randal Kolo Muani a tout de même pris le temps d’évoquer son départ du PSG. L’occasion pour lui de se confier sur Luis Enrique.

« Il fallait que j’ai du temps de jeu »

« Il fallait que j’ai du temps de jeu, j’en ai besoin, je suis une personne qui aime être sur le terrain, comme tout footballeur. Peut-être que c’était dans une mauvaise direction, là, je me sens mieux. Un problème avec Luis Enrique ? On peut dire que c’est de la confiance, mais c’est aussi de mon côté. Travailler, ne rien lâcher. Je continue à travailler, je fais ce que je sais faire de mieux. Tant que je suis sur le terrain, je suis content », a expliqué Randal Kolo Muani au micro de Canal+ après la victoire des siens face au PSV Eindhoven (2-1).

En cas de récidive face au but, Randal Kolo Muani pourrait définitivement se mettre tout l’écosystème de la Juventus dans la poche, des supporters aux dirigeants. Auquel cas, il pourrait dire définitivement au revoir au Paris Saint-Germain pour poursuivre sa carrière en Italie, même si pour cela la Vieille Dame doit trouver un accord financier très coûteux pour lever l'option d'achat de l'attaquant français.