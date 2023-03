Kolo Muani au PSG, Francfort part en vrille

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, le PSG devra envoyer certains messages lors du mercato. Des joueurs français pourraient notamment signer chez les champions de France en titre.



Le PSG vit une fin de saison assez galère. Si le onzième titre de champion de France dans l'histoire du club est sur la bonne voie, la manière de jouer laisse à désirer. Les fans et observateurs franciliens déplorent notamment un effectif mal pensé, surtout mis en place pour vendre des maillots. Parmi les revendications des Ultras du PSG, le fait que des joueurs internationaux français passés par la région parisienne soient recrutés. Les noms de Marcus et Khephren Thuram sont évoqués, comme Randal Kolo-Muani. Le dernier cité régale du côté de Francfort. Son nouveau statut en équipe de France fait d'ailleurs considérablement monter son prix. Et le PSG devra débourser une énorme somme pour le déloger de son club.

Kolo Muani, Francfort se frotte les mains

Kolo muani, I wasn't familiar with your game. I apologisepic.twitter.com/XgSCfKWm48 — The Nigerian Spurs fan (@TNSF_) March 24, 2023

La direction de Francfort avait flairé le bon coup il y a quelques mois en signant Randal Kolo-Muani libre de tout contrat. L'ancien Nantais s'est parfaitement adapté au style de jeu allemand, en attestent ses 16 buts et 14 passes décisives en 35 matchs disputés avec les Aigles cette saison. Ses prestations avec les Bleus sont aussi très convaincantes et Didier Deschamps semble vouloir l'installer comme son numéro 9. Forcément, Francfort, conscient que le joueur tricolore sera courtisé l'été prochain, veut en profiter. Comme l'indique Le Parisien ces dernières heures, qui se base sur des mots livrés par le directeur sportif de Francfort, Markus Krösche, Kolo Muani ne devrait pas être vendu pour une somme inférieure à 100 millions d'euros, lui dont le contrat expire en juin 2027. Outre le PSG, le Bayern Munich, Manchester City, Arsenal ou encore le Real Madrid le suivent de près. Pour rappel, d'après L'Equipe, Paris ne disposera (sans ventes ou départs) que d'un budget de 80 millions d'euros pour se renforcer l'été prochain. Si le club de la capitale veut faire des folies, certains joueurs devront partir. Sergio Ramos, Leo Messi, Neymar Jr ou encore Carlos Soler ont un avenir qui parait aujourd'hui incertain, sans parler de tous les joueurs qui reviendront de prêts.