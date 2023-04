Kolo-Muani au PSG, Daniel Riolo tue la rumeur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un avant-centre, le PSG a fait de Victor Osimhen sa priorité au mercato estival. Mais le club parisien songe également à Randal Kolo-Muani.

En fin de contrat avec l'Eintracht Francfort, l’international français de 24 ans a tapé dans l’œil de Luis Campos. Très en vue avec les Bleus lors de ses entrées à la Coupe du monde, Randal Kolo-Muani est doucement en train de s’imposer comme un titulaire en Equipe de France au côté d’un certain Kylian Mbappé en attaque. Le courant passe bien entre les deux joueurs de la même génération et cela donne des idées au Paris Saint-Germain.

A en croire les informations récoltées par RMC, le contact a été établi entre le champion de France en titre et « RKM » même si la priorité n°1 du PSG à ce poste reste pour l’instant Victor Osimhen. Invité à réagir au sujet de la piste Kolo-Muani, le journaliste Daniel Riolo s’est voulu très prudent. Car même si des noms prestigieux sont associés à Paris dans l’optique du prochain mercato, l’éditorialiste de RMC pense savoir que le mercato sera beaucoup plus laborieux et délicat que ce que l’on peut penser. Parce qu'avant d’acheter, Luis Campos va devoir dégraisser. Et avec les nombreux joueurs qui vont revenir de prêt, la mission s’annonce périlleuse.

Daniel Riolo fixe la priorité du mercato du PSG

« Kolo-Muani pisté par le PSG ? Tout le monde est pisté par le PSG mais il va déjà falloir s’occuper de tous les mecs qui vont revenir de prêt. Cela va être très compliqué de vider le vestiaire, il va falloir sortir Ekitike, Monsieur 35 millions d’euros qui a servi à rien du tout. On ne parle même pas de Soler et compagnie donc les pistes Kolo-Muani, Osimhen… Évidemment qu’ils veulent un attaquant, ils n’en ont pas, le PSG a besoin d’un avant-centre. Mais le mercato de Paris ne va pas tenir qu’à ça, il y a un vestiaire à vider » a analysé Daniel Riolo, convaincu par la piste Kolo-Muani au PSG mais qui sait que Luis Campos va d’abord devoir dégraisser et baisser la masse salariale de l’effectif avant de pouvoir recruter. Un vrai problème, car dans le cas de l'international tricolore, en fin de contrat et donc libre de signer où il veut, le temps presse et le PSG pourrait bien se faire doubler dans ce dossier.