Kimpembe viré en douceur, le PSG choisit la facilité

Par Eric Bethsy

En tant que titi parisien et cadre du vestiaire, Presnel Kimpembe n’est pas traité comme un indésirable au Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale ne retiendra pas le défenseur central et l’enverrait bien au Qatar avant la fin de son contrat en 2026.

Mercredi dernier, Presnel Kimpembe a pu fêter ses 30 ans chez lui. Le défenseur central du Paris Saint-Germain n’était pas convoqué pour le déplacement à Udine, à l’occasion de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham (2-2, 4-3 tab). Le club de la capitale a bien précisé à RMC que son absence n’était pas liée à un pépin physique. Il s’agissait bien d’un choix sportif de Luis Enrique qui ne l’utilise que rarement.

Kimpembe n'est pas dans le loft mais...

Depuis son retour l'hiver dernier après sa rupture du tendon d’Achille, Presnel Kimpembe ne compte que cinq matchs toutes compétitions confondues. Le Français n’est jamais apparu lors du Mondial des clubs et ne devrait pas remonter dans la hiérarchie après la signature d’Illia Zabarnyi. Le titi parisien, qui ne prolongera pas même s’il vient d’entrer dans la dernière année de son contrat, a tout d’un indésirable. Sauf que le Paris Saint-Germain le traite différemment. On parle toujours d’un cadre important dans le vestiaire qui n’hésite pas à prendre la parole. Ni à guider les jeunes ainsi que les recrues comme le gardien Lucas Chevalier.

🇶🇦✈ Sous contrat encore un an au PSG mais avec des perspectives de temps de jeu limité, le défenseur français Presnel Kimpembe est courtisé au Qatar.https://t.co/W2HCsXLTKN — RMC Sport (@RMCsport) August 15, 2025

Il n’empêche que le Paris Saint-Germain ne serait pas mécontent de le voir partir cet été. Bien sûr, son transfert ne rapporterait pas grand-chose. Mais le champion d’Europe ferait l’économie d’un salaire annuel supérieur à 7 millions d’euros. Ce n’est pas sans doute pas un hasard si Presnel Kimpembe a la cote au Qatar, où plusieurs clubs seraient disposés à l’accueillir. L’international tricolore a sûrement compris le message, lui qui a confié ses intérêts à un nouvel agent la semaine dernière.