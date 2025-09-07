Kimpembe quitte le PSG et signe au Qatar (off)

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Presnel Kimpembe n'est plus un joueur du PSG. Le défenseur central français s'est en effet engagé ce dimanche avec la formation du Qatar Sports Club. Il s'agit d'un transfert définitif. Avec les champions d'Europe, le Parisien aura disputé 241 rencontres, inscrit 3 buts, délivré 2 passes décisives et porté 31 fois le brassard de capitaine.