Kimpembe quitte le PSG et signe au Qatar (off)

Presnel Kimpembe n'est plus un joueur du PSG. Le défenseur central français s'est en effet engagé ce dimanche avec la formation du Qatar Sports Club. Il s'agit d'un transfert définitif. Avec les champions d'Europe, le Parisien aura disputé 241 rencontres, inscrit 3 buts, délivré 2 passes décisives et porté 31 fois le brassard de capitaine.
Presnel Kimpembe s’engage au Qatar Sports Club dans le cadre d’un transfert définitif.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 7, 2025
Enfant de la région parisienne, Titi, capitaine et leader, Presnel Kimpembe restera pour toujours un joueur majeur dans l’histoire du Paris Saint-Germain. ❤️💙