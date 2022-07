Kimpembe et le PSG, un divorce à 60 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Rare joué formé au Paris Saint-Germain à avoir eu sa chance depuis le rachat du club par le Qatar, Presnel Kimpembe pourrait quitter le PSG d'ici la fin du mercato.

Seize ans après avoir pris sa première licence au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe pourrait ranger son casier au Camp des Loges pour rejoindre un club, Chelsea, où il retrouverait un ancien entraîneur, Thomas Tuchel, et un ancien coéquipier, Thiago Silva. En effet, les propos tenus par le défenseur de 26 ans lors du récent regroupement de l’équipe de France ont interpellé Luis Campos, le conseiller de Nasser Al-Khelaifi n’appréciant pas d’entendre un joueur du PSG parler avec les Bleus de son avenir et de son désir de « discuter assez rapidement avec la direction sportive ». Du côté de Presnel Kimpembe, il s’agissait surtout de bien faire comprendre au PSG qu’il était temps de lui faire un peu plus confiance, avec notamment une revalorisation salariale. Bien évidemment, le dialogue est feutré et sans éclats de voix, mais au siège du Paris Saint-Germain on est désormais prêt à étudier une éventuelle offre de Chelsea pour recruter celui qui a encore deux ans de contrat avec le club de la capitale.

Kimpembe et le PSG, de l'orage dans l'air ?

Pour l’instant, Presnel Kimpembe, Chelsea et le PSG n’ont pas bougé dans cette opération, mais l’idée d’un départ du Titi parisien est dans les tuyaux et pourrait se concrétiser. Cependant, selon L’Equipe, Luis Campos n’autorisera pas un départ au rabais pour le défenseur international tricolore, le chiffre de 60 millions d’euros étant même évoqué, soit à peu près ce que réclame l’Inter au Paris Saint-Germain pour lui vendre Milan Skriniar. Chelsea ayant besoin de renforcer sa défense, et Thomas Tuchel étant fan absolu de son ancien joueur, tout est possible. Mais il ne faut pas non plus oublier les règles de l'UEFA qui impose au PSG d'avoir un minimum de joueurs formés au club, et forcément cela pourrait peser dans le choix final de Luis Campos.