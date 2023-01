Kimpembe et le PSG, attention danger !

Dans : PSG.

Alors que la défense centrale du Paris Saint-Germain est souvent pointée du doigt par les suiveurs du club de la capitale, Presnel Kimpembe tarde à faire son retour sur les terrains.

Le cas de Presnel Kimpembe commence à inquiéter pas mal de monde autour du PSG. Il faut dire que le joueur de 27 ans n’a plus joué depuis le 13 novembre dernier. Pas à cause des choix de Christophe Galtier, qui donne actuellement sa confiance à Marquinhos, Ramos ou à Danilo Pereira, mais plutôt à cause d’une blessure qui n’en finit plus de s’allonger pour le défenseur central parisien. Blessé au talon d’Achille avant la Coupe du Monde 2022, qu’il aurait dû disputer avec l’équipe de France, Kimpembe n’est toujours pas soigné. Malgré tout, l’international français commence à entrevoir le bout du tunnel, selon les dires de son entraîneur. « On espère l'avoir sur les prochaines semaines. Il est prévu qu'il retrouve les séances dans huit à dix jours. Il est très sérieux, très investi. On verra son ressenti », a lancé Christophe Galtier avant le 16e de finale de Coupe de France contre Cassel que Paris disputera ce lundi soir à Lens.

Le Bayern, ça sent mauvais pour Kimpembe

Si la déclaration de Galtier est plutôt rassurante, l'optimisme n’est pas vraiment au rendez-vous concernant Kimpembe. C’est en tout cas le ressenti partagé par le site Goal : « Kimpembe ne parvient pas à se remettre de sa blessure malgré un repos forcé. Presko est attendu de retour à l'entraînement, mais sa présence en Ligue des Champions est, elle aussi, encore loin d'être assurée ». En attendant que le Tricolore revienne à son meilleur niveau, ce qui ne sera pas le cas avant quelques semaines, le PSG est diminué en défense. C’est donc pour éviter une nouvelle déroute en C1 contre le Bayern Munich que Luis Campos veut dès à présent recruter un central de plus durant ce mercato. Et le nom de Milan Skriniar (Inter Milan) continue de circuler autour du Parc des Princes, ce qui pourrait changer la donne.

La potentielle arrivée de Milan Skriniar pourrait d’ailleurs faire du mal à Kimpembe, qui devra cravacher pour retrouver une place de titulaire au PSG. Au point que ce week-end, certains laissaient entendre que le champion du monde 2018 était prêt à envisager un départ du Paris Saint-Germain. Et cela même si les supporters du Paris Saint-Germain considèrent toujours que Presnel Kimpembe est le Titi ultime. Formé dans la capitale, le défenseur de 27 ans vit probablement une étape charnière de sa carrière, en espérant que les blessures l'oublieront un peu, lui qui a renoncé la mort dans l'âme au Mondial 2022 alors que Didier Deschamps l'avait convoqué.