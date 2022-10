Kimpembe est un Maestro, le PSG va l'augmenter

Dans : PSG.

De retour de blessure, Presnel Kimpembe s’apprête à vivre un hiver intensif avec le PSG et avec l’Equipe de France.

Totalement remis de sa blessure aux ischio-jambiers, Presnel Kimpembe a fait son grand retour avec le Paris Saint-Germain à l’occasion du match de Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa mardi soir. Une excellente nouvelle pour Christophe Galtier, qui va certainement en profiter pour associer l’international français à Marquinhos dans son nouveau dispositif en 4-3-3. Les prochaines semaines promettent d’être intensives pour Presnel Kimpembe, qui va enchainer les matchs avec le PSG et qui devrait faire partie de la liste de Didier Deschamps en Equipe de France pour la Coupe du monde au Qatar. Par ailleurs, L’Equipe croit savoir que le dossier de sa prolongation de contrat va également rythmer les prochaines semaines de Presnel Kimpembe, dont le bail actuel avec le Paris Saint-Germain court jusqu’en juin 2024.

Négociations en cours entre le PSG et Kimpembe

L’été dernier, juste avant le mercato, à l’occasion d’un rassemblement avec l’Equipe de France, Presnel Kimpembe avait ouvert la porte à un départ en cas de proposition d’un gros club européen. Les sollicitations n’ont pas manqué et Chelsea s’était par exemple manifesté dans le but de recruter Presnel Kimpembe. Les approches des Blues ont toutefois été repoussées par le PSG, dont les dirigeants ont entendu les revendications de Presnel Kimpembe, qui attend surtout une revalorisation salariale de la part de sa direction afin d’être au minimum dans le top 10 des salaires du vestiaire, ce qui n’est pas le cas actuellement. C’est ainsi que selon les informations du quotidien national, des discussions ont débuté entre le PSG et Presnel Kimpembe dans le but de renouveler le bail du « Titi » parisien. Les négociations ont avancé ces dernières semaines et la tendance est plutôt à une issue favorable. Une nécessité pour le PSG, qui ne veut pas arriver au prochain mercato estival avec un Presnel Kimpembe en fin de contrat l’été suivant. Surtout que la situation des défenseurs centraux au sein du club est délicate sur le plan contractuel comme quantitatif. A priori, le club de la capitale va donc s’éviter un épineux dossier Kimpembe, même si la prolongation du défenseur de 26 ans ne devrait pas être bouclée avant la Coupe du monde au Qatar.