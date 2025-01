Kimpembe de retour dans le groupe du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique a dévoilé son groupe pour le 16e de finale entre le Paris Saint-Germain et le FC Espaly ce mercredi soir. Plusieurs joueurs sont laissés au repos à l’instar de Dembélé, Hakimi, Beraldo ou encore Marquinhos, mais Presnel Kimpembe effectue son grand retour. Plus d’un an après, l’international français pourrait retrouver les terrains ce mercredi, un grand moment pour lui.