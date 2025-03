Kimmich priorité du PSG, l'offre est envoyée ‍!

La presse allemande confirme que Joshua Kimmich est l’une des cibles prioritaires du PSG au mercato. Une première offre a été transmise par le club parisien à l’international allemand, en fin de contrat au Bayern Munich.

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a centré son recrutement sur des jeunes joueurs à fort potentiel tels que Doué, Joao Neves ou encore Barcola. Mais le club de la capitale sait que pour construire un effectif fort et capable de rivaliser en Europe, certains joueurs d’expérience sont cruciaux. Dans cette optique, Joshua Kimmich plait beaucoup au board parisien, d’autant que le milieu de terrain de 30 ans évoluant au Bayern Munich arrive en fin de contrat. La tendance n’est clairement pas à une prolongation en Bavière, ce qui a attisé la convoitise du PSG.

✅ Joshua Kimmich (30) has a concrete offer of Paris Saint-Germaim for Summer @BILD_Sport @altobelli13 pic.twitter.com/j5krlKekGD