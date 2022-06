Khéphren Thuram, recrue à la sauce Galtier du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces dernières heures, les positions de Nice et du PSG se sont rapprochées au sujet de Christophe Galtier, probable futur entraîneur de Paris.

Le Qatar avait fait de Zinedine Zidane sa priorité absolue pour prendre la succession de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Malgré un rapprochement évident ces dernières semaines, l’ex-entraîneur du Real Madrid a finalement refusé le poste. Selon le journaliste Saber Desfarge, Zinedine Zidane a dit non au PSG pour des raisons « sportives et personnelles », alors qu’il attend surtout que la place se libère en Equipe de France. Priorité de Luis Campos dès son arrivée au PSG, Christophe Galtier est maintenant celle du club parisien dans son ensemble. La venue du natif de Marseille dans la capitale va se finaliser dans les jours à venir et Christophe Galtier va pouvoir plancher sur le mercato parisien avec Luis Campos. Vitinha est proche du PSG tandis que Renato Sanches est également ciblé. Mais selon le journaliste de Prime Video, un autre milieu de terrain plait à l’état-major parisien.

Galtier veut Thuram au PSG cet été

« Christophe Galtier travaille sur son staff et le mercato du PSG. Le Niçois Khephren Thuram est dans la short-list » a publié sur son compte Twitter le journaliste Saber Desfarge, pour qui Christophe Galtier a l’intention de recruter le milieu de terrain qu’il a connu cette saison sur la Côte d’Azur au PSG. Une piste qui ne devrait pas déplaire aux dirigeants parisiens dans la mesure où le nom de Khephren Thuram avait déjà été -timidement- associé au Paris Saint-Germain il y a quelques semaines, bien avant que Christophe Galtier ne soit pressenti pour devenir le nouvel entraîneur du club parisien. Reste maintenant à voir quelles seront les exigences de l’OGC Nice dans ce dossier, alors que Thuram sort d’une saison pleine et que son contrat actuel court jusqu’en juin 2025. Quoi qu’il en soit, l’intérêt du PSG est réel, celui de Christophe Galtier aussi. Ce qui laisse penser que le club parisien va accélérer pour s’offrir l’homme aux 11 sélections en Equipe de France espoirs.