Khephren Thuram priorité du PSG au mercato ‍!

Par Corentin Facy

Le PSG veut recruter un milieu de terrain capable de concurrencer Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz la saison prochaine. Selon la presse italienne, le club parisien a jeté son dévolu sur Khephren Thuram.

Ce n’est pas parce que le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions la saison dernière que le club de la capitale va rester les bras croisés durant tout l’été. Au contraire, Luis Campos et Luis Enrique ont identifié plusieurs axes de progression au sein de l’effectif. Un renfort au milieu de terrain est notamment ciblé afin de concurrencer Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Le nom de Carlos Baleba a été évoqué au cours des derniers jours, mais le joueur de Brighton n’est pas le seul à ce poste qui a tapé dans l’oeil des décideurs parisiens. La presse italienne nous apprend ce week-end que Khephren Thuram est lui aussi tenu en très haute estime par l’état-major du Paris Saint-Germain.

🚨🚨 Afin de renforcer son milieu de terrain, le PSG considère Khephren Thuram 🇫🇷 comme une cible potentielle ! 🔎



La Juventus de son côté, tente de verrouiller le français jusqu’en 2030 avec une revalorisation salariale, lui qui touche environ 2M€ par an. 💸📝 (TuttoSport) pic.twitter.com/FKRbwPDWBa — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) July 19, 2025

Tuttosport va plus loin, affirmant que champion d’Europe en titre est très chaud à l’idée de récupérer l’ancien milieu de terrain de l’OGC Nice, qui compte 1 sélection avec l’équipe de France. Vendu par le Gym à la Juventus Turin pour 20 millions d’euros la saison dernière, Khephren Thuram a réalisé une saison pleine en Italie, malgré les difficultés de la Vieille Dame et le changement d’entraîneur en cours de saison. Utilisé à 51 reprises, la majorité du temps comme titulaire, le joueur né à Reggio Emilia coche de nombreuses cases aux yeux de Luis Enrique. Volume de course important, qualité de passe, aisance technique et faculté à se projeter vers l’avant pour être décisif, Khephren Thuram est le portrait-robot du milieu de terrain recherché par le PSG et le fait qu’il soit jeune et Français ne gâche rien.

Reste que dans ce dossier, la Juventus Turin ne va pas faciliter les choses au club parisien. Au contraire, le club Bianconeri tente de verrouiller son joueur et a entamé des négociations pour le prolonger jusqu’en 2030 avec une revalorisation salariale à la clé alors que ses émoluments sont pour l’instant modestes à l’échelle des gros clubs européens avec 2 millions d’euros par an. Un salaire que le PSG n’hésitera pas à multiplier par deux ou trois pour tenter de convaincre le frère de Marcus. Reste à voir si cela sera suffisant ou si Khephren Thuram privilégiera de rester à la Juventus Turin cet été.