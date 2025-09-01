Khalil Ayari dernière recrue du PSG (off)

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Khalil Ayari est désormais un nouveau joueur du PSG. Le Stade Tunisien a officialisé sa venue dans la capitale ce lundi soir. Le Tunisien avait récemment fait des tests chez les champions d'Europe qui se sont révélés plus que concluants. Reste à savoir le rôle qu'il aura prochainement avec le Paris Saint-Germain même si certaines promesses ont sans doute été faites pour boucler sa signature au vu de la concurrence. Ayari rejoint le PSG dans le cadre d'un prêt avec option d'achat.