Khabib Nurmagomedov au PSG, ça chauffe !

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG compte bien marquer le coup cette saison avec son équipe de football. Pour autant, QSI espère aussi développer une autre discipline dans la capitale française.

Depuis son arrivée au PSG en 2011, QSI a radicalement changé le visage du club de la capitale. Devenus maitres incontestés en Ligue 1, les Franciliens courent néanmoins toujours après leur première Ligue des champions. Mais si sportivement, certaines choses sont à redire, le PSG est aujourd'hui une marque très puissante. Outre le football, le Qatar a aussi fait le choix de développer une section handball et judo. Et apparemment, QSI ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Selon le consultant MMA, TheRealBoulox, le PSG veut maintenant avoir sa formation de MMA, sport de combat très en vogue ces dernières années.

Le PSG adore le MMA, c'est réciproque

🚨 Le PSG est en train de créer sa structure MMA ! 🥊⚔️



Khabib Nurmagomedov sera inclus dans le projet. ⏳



(@Therealboulox) pic.twitter.com/Gh5ZkrWTWa — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 6, 2023

Sur Twitter, TheRealBoulox a en effet précisé dans un post que le PSG serait déjà à l'oeuvre pour créer son équipe : « Selon mes sources, une nouvelle team serait en train de voir le jour, le "PSG MMA". » Et l'expert indique que Nasser Al-Khelaïfi veut l'arrivée prochaine de Khabib Nurmagomedov, légende du MMA, qui avait été notamment invité au Parc des Princes pour PSG vs Liverpool en novembre 2018. Et il y a des chances que cela se fasse puisque Nasser Al-Khelaïfi est proche d'Ali Abdelaziz, manager de Khabib Nurmagomedov, qui souhaite aussi voir son protégé faire partie de ce grand projet. De quoi apprécier encore quelques stars à Paris dans les prochaines années et démontrer que le Qatar a encore de beaux projets pour la Ville Lumière, malgré les rumeurs de désengagement partiel. Le probable rachat de Manchester United par le Qatar pose aussi quelques questions sur le futur des deux clubs européens...