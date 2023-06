Keylor Navas éjecté par le PSG en Arabie Saoudite ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De retour de son prêt à Nottingham Forest, Keylor Navas a peu de chances de rester au PSG durant ce mercato estival.

Prêté par le Paris Saint-Germain en Premier League au mois de janvier, Keylor Navas a réalisé six bons mois à Nottingham Forest, club qu’il a aidé à se maintenir en première division. Le prêt de l’international costaricien est arrivé à échéance et ne comprenait pas d’option d’achat, ce qui signifie que Keylor Navas est de nouveau sur le marché des transferts. Malgré les doutes qui entourent toujours le niveau de Gianluigi Donnarumma, le PSG ne veut pas compter deux gardiens de ce calibre dans son effectif et a donc l’intention de se séparer de Keylor Navas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1)

Cela tombe plutôt bien, l’ex-gardien du Real Madrid a des courtisans sur le marché des transferts. Selon les informations de Sports Zone, il est notamment la priorité de l’Inter Milan en cas de départ d’André Onana. Le Camerounais, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens du monde au fil des années, est une priorité de Manchester United et a des chances de quitter l’Inter Milan pour plus de 50 millions d’euros.

Keylor Navas est une cible de l'Arabie Saoudite

Son départ pourrait pousser l’Inter a activé la piste Keylor Navas, coûteuse en termes de salaire mais pas vraiment au niveau de l’indemnité de transfert. Une autre destination est envisageable pour le gardien sous contrat avec le PSG, celle menant… à l’Arabie Saoudite. Le PIF fait toujours de Keylor Navas une cible de tout premier ordre. Al-Hilal et Al-Ittihad sont sur les rangs pour rafler la mise et proposent sans surprise un contrat en or à l’ancien portier du Real Madrid, qui pourrait retrouver son ancien coéquipier Karim Benzema. Reste maintenant à voir quel sera le choix du gardien de 36 ans alors que de son côté, le PSG espère juste se débarrasser de son encombrant salaire et cela peu importe le choix que Navas effectuera au mercato.