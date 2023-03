Kean, Icardi, le mercato du PSG est déjà chaud

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ancien joueur du PSG et peu utilisé avec la Juventus Turin cette saison, Moise Kean est toujours suivi par le club parisien.

Utilisé à 32 reprises depuis le début de la saison, Moise Kean est toutefois un joueur que Massimiliano Allegri titularise peu à la Juventus Turin. Avec 7 buts, l’international italien de 23 ans tente d’optimiser au maximum le peu de temps de jeu dont il dispose mais globalement, l’avant-centre de la Juventus aspire à jouer davantage. Un départ pourrait être à l’ordre du jour dans les prochaines semaines, une situation que guette avec la plus grande attention l’un de ses anciens clubs… le Paris Saint-Germain. Vendu à la Juventus pour 30 millions d’euros en provenance d’Everton, Moise Kean suscite l’intérêt des dirigeants du PSG selon les informations de la Gazzetta dello Sport, qui affirme qu’un échange très surprenant pourrait voir le jour lors du prochain mercato du côté de Paris.

Un bouillant échange Kean-Icardi au PSG ?

Prêté par le PSG à Galatasaray, Mauro Icardi pourrait être au cœur de ce deal d’envergure. Au contraire de Moise Kean, l’international argentin bénéficie d’un temps de jeu important en Turquie. Avec 13 buts depuis le début de la saison, Mauro Icardi est parvenu à bonifier son prêt à Galatasaray et sa cote est de nouveau élevée sur le marché des transferts, notamment en Italie où l’ex-capitaine de l’Inter Milan a toujours été apprécié. C’est ainsi que selon le journal aux pages roses, la Juventus Turin verrait d’un très bon œil un échange sec entre Moise Kean et Mauro Icardi, ce qui permettrait à l’Argentin de rejoindre la Vieille Dame tandis que Kean ferait le chemin inverse en signant un improbable retour au PSG. Nul doute que du côté de Paris, un joueur comme Kylian Mbappé verrait d’un bon œil le retour de Moise Kean, qui n’a pas été ridicule au PSG y compris dans certaines grandes affiches de Ligue des Champions. Les supporters aussi ont gardé un bon souvenir de Kean et échangeraient sans doute volontiers l’Italien contre Carlos Soler. Reste maintenant à voir si cette rumeur se confirmera et si le PSG et la Juventus Turin acteront lors des prochaines semaines cet échange totalement improbable que peu de monde avait vu venir.