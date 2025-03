Kang-in Lee et le PSG, divorce annoncé ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Kang-in Lee vit sans doute ses dernières semaines au PSG, le club de la capitale ayant pris la décision de s’en séparer cet été.

Recruté il y a un an et demi en provenance de Majorque pour un peu plus de 22 millions d’euros, Kang-in Lee n’a jamais été un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. L’international sud-coréen a toutefois fait office de joker de luxe pendant un long moment, et ses entrées en jeu ont souvent comblé l’entraîneur parisien. Depuis quelques semaines en revanche, l’ancien de Majorque a disparu de la circulation, entrant de moins en moins en jeu et pour une durée de plus en plus courte.

Avec l’éclosion de joueurs tels que Joao Neves, Senny Mayulu ou bien sûr Désiré Doué, la concurrence fait rage et Kang-in Lee en a clairement payé le prix fort. C’est la raison pour laquelle son départ lors du prochain mercato fait peu de doute selon PSG Inside Actu. S’exprimant sur son compte X sur l’été qui se profile dans la capitale, notre confrère affirme que le départ de Kang-in Lee a été acté par les décideurs parisiens. « L’autre point crucial abordé prochainement sera la gestion des départs » explique le compte insider avant de poursuivre.

Le PSG veut se séparer de Kang-in Lee

« Certains joueurs, en manque de temps de jeu ou en fin de cycle, pourraient être invités à quitter le club. Kang in Lee, par exemple est un joueur qui sera quasiment sur le départ » peut-on lire. Après deux ans au Paris Saint-Germain, l’international sud-coréen de 24 ans va donc être poussé vers la sortie. Reste maintenant à voir si le joueur d’1m74 sera aussi facilement enclin à faire ses valises, alors que son contrat court jusqu’en juin 2028 et que son salaire est estimé à environ 7 millions d’euros par an. Des émoluments raisonnables à l’échelle du vestiaire du PSG, mais que le milieu de terrain gaucher aura sans doute du mal à retrouver dans un club moins important que Paris.