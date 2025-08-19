Kang-in Lee à Arsenal, le PSG fixe un prix monstrueux

Dans : PSG.

Peu utilisé au PSG, Kang-in Lee est ciblé par Arsenal. Le club parisien n’est pas opposé à son départ mais a fixé un prix colossal pour le transfert en Premier League de son international sud-coréen.

Le Paris Saint-Germain entre dans la dernière ligne droite de son mercato et l’objectif de Luis Campos est de trouver des portes de sortie à plusieurs de ses indésirables. Randal Kolo Muani devrait revenir à la Juventus Turin, mais de nombreux dossiers sont encore sur la table du directeur sportif parisien. Carlos Soler, Marco Asensio, Renato Sanches ou encore Gianluigi Donnarumma sont sur la liste des transferts. Même s’il n’est pas écarté du groupe professionnel, Kang-in Lee est lui aussi candidat à un départ lors de ce mercato estival.

𝐀𝐫𝐬𝐞𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐞𝐬 𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐊𝐚𝐧𝐠-𝐢𝐧 𝐋𝐞𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐥𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐞𝐱𝐢𝐛𝐥𝐞



𝑼𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒆́𝒓𝒆̂𝒕 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒓𝒎𝒆́ 𝒅𝒖 𝒄𝒐̂𝒕𝒆́ 𝒅𝒆𝒔 𝑮𝒖𝒏𝒏𝒆𝒓𝒔



Le profil de Kang-in Lee ne laisse pas insensible Arsenal. Le milieu… pic.twitter.com/ETYF83DdMK — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) August 18, 2025

Titulaire à Nantes dans une équipe très remaniée, l’international sud-coréen n’entre plus dans les plans de Luis Enrique. Une aubaine pour Arsenal, qui cherche un joueur de ce profil et qui a manifesté ces dernières heures un réel intérêt pour recruter l’ancien meneur de jeu de Majorque. Reste que l’affaire est loin d’être dans le sac pour les Gunners, car le PSG se montre très gourmand dans ce dossier. A en croire les informations du compte PSG Inside Actu, le club Bleu et Roue réclame la somme colossale de 45 millions d’euros pour Kang-in Lee, recruté pour seulement 20 millions d’euros il y a deux ans.

Une somme que le club londonien n’a absolument pas l’intention de poser sur la table pour l’instant. Le tarif est jugé « démesuré » par Arsenal, qui réfléchit à une approche totalement différente. Le pensionnaire de l’Emirates Stadium privilégie pour l’heure un prêt avec option d’achat, un bon moyen de voir si Kang-in Lee peut s’adapter à la robustesse de la Premier League, avant un potentiel investissement financier un an plus tard. Sauf que cette formule ne convient pas du tout au PSG, qui exige un transfert sec pour Kang-in Lee. Arsenal n’a pas encore lâché l’affaire et « cherche une solution » financière pour s’offrir le gaucher de 24 ans sans prendre trop de risque. Les négociations vont donc se poursuivre avec l’espoir dans le camp anglais de trouver un accord dans les deux semaines à venir.