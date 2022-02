Kamara de l'OM au PSG, l'incroyable trahison ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM au mois de juin, Boubacar Kamara ne laisse pas insensible le PSG dans l’optique du mercato d’été.

Encore précieux contre Angers vendredi soir, Boubacar Kamara sera suspendu pour le déplacement à Nice en quart de finale de la Coupe de France ce mercredi. Un coup dur pour Jorge Sampaoli, qui continue à faire de l’international espoirs français le taulier de son équipe en dépit de sa situation contractuelle. Boubacar Kamara sera libre de tout contrat en juin et pour l’heure, il refuse toujours de prolonger en faveur de l’Olympique de Marseille malgré plusieurs offres attractives soumises par le président olympien Pablo Longoria. Les agents de Boubacar Kamara continuent de leur côté à temporiser dans l’espoir de signer chez un cador européen à la fin de la saison avec la grosse prime à la signature qui va avec. Le Bayern Munich, l’AC Milan ou encore Barcelone et Chelsea ont déjà été cités comme de potentiels prétendants…

Le PSG très intéressé par Kamara ?

Mais à en croire les informations de Milan News 24, un autre géant d’Europe est sur les rangs. Et cela risque de faire bondir les supporters de l’OM puisqu’il s’agit du Paris Saint-Germain. Le club parisien n’est jamais insensible aux grands talents formés en France puisqu’il est nécessaire d’en inscrire quelque uns sur les listes de l’UEFA en Ligue des Champions. En ce sens, Boubacar Kamara a tout de la belle piste pour le Paris SG, qui se verrait bien renforcer son effectif avec un tel joueur formé en France pour zéro euro. Il faut dire qu’au-delà de sa situation contractuelle et de son avantage non négligeable pour les listes européennes, Boubacar Kamara s’est imposé au fil des années comme l’un des meilleurs joueurs du championnat, ce qui n’a pas échappé à Leonardo. Il y a quelques mois déjà, le directeur sportif du PSG s’était renseigné sur la situation de Boubacar Kamara. Mais à l’époque, c’est Jacques-Henri Eyraud qui avait fermé la porte à un départ du minot marseillais dans la capitale. Reste maintenant à voir si Kamara, qui s’apprête déjà à faire un sale coup à l’OM en partant libre, sera capable de commettre une telle trahison en signant à Paris…