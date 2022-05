Juve ou PSG, Pogba doit faire un sacrifice ultime !

Dans : PSG.

Paul Pogba sera l'une des attractions du prochain mercato estival. En fin de contrat avec Manchester United, le champion du monde français ne manque pas de prétendants.

Paul Pogba va quitter Manchester United cet été après six années de bons et loyaux services. En fin de contrat, il ne coûtera donc rien en indemnités à son futur club. Un futur club qui sera, selon la presse mercato, le Real Madrid, le PSG ou la Juventus. La Vieille Dame compte d'ailleurs tout donner pour convaincre Paul Pogba de revenir à la Juve, lui qui y a passé quatre saisons de 2012 à 2016. Cependant, les Bianconeri n'ont pas forcément les moyens de leurs ambitions pour pouvoir concurrencer financièrement les autres équipes intéressées. Et ça, Paul Pogba va devoir le prendre en compte au moment d'accepter son futur contrat. C'est en tout cas ce que nous apprend ces dernières heures Gianluca Di Marzio.

Pogba plus à la Juve qu'au PSG ?

Angel Di Maria 🤝 Paul Pogba



Bientôt coéquipiers à la Juventus Turin ? 💥 pic.twitter.com/S9m2gP3BkC — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) May 18, 2022

Paul Pogba est depuis de long mois annoncé du côté du PSG. Alors que l'on pensait ce dossier quasiment acté, la presse italienne indique un changement de cap. En effet, c'est désormais la Juve qui a une longueur d'avance dans le dossier et la Pioche ne verrait pas du tout d'un mauvais oeil un retour en Italie. Problème, la proposition de la Vieille Dame ne pourra jamais être supérieure à celle du club de la capitale française. C'est ce qu'annonce Gianluca Di Marzio, qui précise que la Juve a récemment décidé de s'asseoir à la table des négociations pour exposer les contours de son offre à Pogba. Cette dernière est plus faible que celle du PSG et Pogba va, selon journaliste, devoir « accepter ou non une offre inférieure aux autres présentes sur la table, mais avec un projet de jeu qui tourne autour de lui. » Pour la Gazzetta dello Sport, la Juve ne peut proposer à Pogba qu'un salaire compris entre 7 et 8 millions d'euros alors qu'au PSG, on lui donne 10 millions annuels, bonus compris. A l'instar de Kylian Mbappé, Pogba n'a pas encore pris sa décision. Elle pourrait en revanche intervenir rapidement, le joueur de 29 ans étant dans une année de Coupe du monde. Son temps de jeu et son épanouissement personnel seront donc importants.