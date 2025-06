Jusqu’au bout, le PSG a mis la pression pour Yamal

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En mai dernier, le FC Barcelone a obtenu la signature de Lamine Yamal sur un nouveau contrat jusqu’en 2031. La prolongation de l’ailier espagnol a représenté un grand soulagement pour le club catalan qui agissait sous la pression du Paris Saint-Germain.

Présentés comme les deux principaux candidats au Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal auraient pu devenir coéquipiers. C’était du moins le rêve du Paris Saint-Germain et de son président Nasser Al-Khelaïfi. Il y a quelques semaines, le directeur sportif du FC Barcelone Deco avait confirmé une prise d’informations parisienne pour l’ailier de 17 ans.

Le Barça n'avait pas le droit à l'erreur

« L'année dernière, il a reçu des offres, mais pas cette année et nous voulons le voir rester, confiait le Portugais sur la RAC1. Il n'y a pas eu d'offres, car on n'a jamais eu l'envie d'écouter, mais le PSG a posé des questions à son sujet. » D’après le média Carpetas Blaugranas, le Paris Saint-Germain espérait combler le vide laissé par Kylian Mbappé l’été dernier avec la venue de Lamine Yamal. L’international espagnol, qui venait de briller pendant l’Euro 2024 remporté avec la Roja, était déjà identifié comme une future star avant sa saison étincelante. Quelques mois plus tard, il est clair que le récent vainqueur de la Ligue des Champions n’a plus aucune chance d’attirer la star du Barça.

Le club catalan, sans doute effrayé à l’idée de voir le Paris Saint-Germain lui chiper son joyau, comme il l’avait fait pour Neymar et Ousmane Dembélé, a fait le nécessaire pour prolonger son contrat de cinq ans. Le phénomène désormais Blaugrana jusqu’en 2031 n’inspire plus la moindre inquiétude à Barcelone où l’on a évidemment pris soin d’inclure la traditionnelle clause libératoire à un milliard d’euros. De toute façon, Lamine Yamal et son agent Jorge Mendes n’ont jamais ouvert la porte à un départ, que ce soit au Paris Saint-Germain ou ailleurs.