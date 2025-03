Jules Koundé au PSG, Achraf Hakimi en grand danger

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est tout proche de trouver un accord avec le FC Barcelone pour la signature de Jules Koundé, que le Barça entend laisser partir cet été.

Cela s’est vu ce mercredi contre Liverpool. A force de jouer tous les matchs, Achraf Hakimi a semblé un peu émoussé ce mercredi face aux Reds. Certes, le Marocain du PSG n’a pas fait un mauvais match, mais il n’a pas fait les différences habituelles, notamment sur un contre express où il pouvait filer au but, mais Trent Alexander-Arnold certes rapide mais pas connu pour ses grandes qualités défensives, l’a rattrapé pour écarter le danger. Résultat, l’ancien de l’Inter Milan a écopé, avec Bradley Barcola, de l’une des moins bonnes notes du match contre Liverpool dans les journaux ce jeudi.

Une concurrence de fou Hakimi-Koundé

Il est donc temps pour le PSG de lui offrir une doublure ou un concurrent, pour être encore plus fort à l’avenir. Le choix des Parisiens se porte sur un joueur du FC Barcelone qui devient indispensable chez les Blaugranas. Il s’agit de Jules Koundé, qui fait partie des joueurs que le club catalan envisage de vendre pour se remplir les poches cet été. L’international français se sent bien à Barcelone, mais la volonté de ses dirigeants de le vendre pourrait lui permettre de faire un joli rebond.

On to the next round. pic.twitter.com/wI8raURPMF — Jules Kounde (@jkeey4) January 29, 2025

En effet, le PSG et le FC Barcelone négocient déjà sur un possible transfert, affirme Todo Fichajes. Pour le média espagnol, Paris a déjà proposé 50 millions d’euros. Le club espagnol en demande 15 de plus pour taper dans la main de Nasser al-Khelaïfi et lui céder l’arrière droit, capable aussi de jouer dans l’axe si besoin. L’accord serait en bonne voie, pour un transfert d’un montant total de 65 millions d’euros, ce qui aiderait grandement le Barça à souffler sur le plan financier. Et apporterait à Paris un deuxième défenseur de niveau international à droite, même si la concurrence pour les gros matchs risque d’être terrible.