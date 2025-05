José Mourinho tente un coup de maître au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Régulièrement utilisé par Luis Enrique en début de saison, Kang-in Lee a brutalement disparu de la circulation. Son avenir au PSG est remis en question, ce dont certains clubs aimeraient profiter.

Même s’il ne s’est jamais imposé comme un titulaire incontournable au Paris Saint-Germain, Kang-in Lee a eu quelques bonnes périodes dans la capitale depuis son arrivée en provenance de Majorque pour 20 millions d’euros en 2023. L’international sud-coréen a été un joueur important dans la rotation de Luis Enrique en début de saison, que ce soit au milieu de terrain ou dans la ligne offensive. Depuis plusieurs mois en revanche, le gaucher de 24 ans a totalement disparu de la circulation et à trois ans de la fin de son contrat, Kang-in Lee pourrait être tenté d’aller voir ailleurs lors du prochain mercato pour retrouver un statut de titulaire.

Always love with Lee Kang In 🇰🇷❤️ pic.twitter.com/jyfB2fPnRA — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 21, 2024

Une aubaine pour José Mourinho, qui rêve de faire venir l’homme aux 36 sélections avec la Corée du Sud selon Fanatik. Le média turc l’affirme, l’entraîneur de Fenerbahçe a fait de Kang-in Lee sa priorité pour renforcer son secteur offensif et explique que Min-jae Kim, passé par Fenerbahçe et désormais au Bayern Munich, pourrait aider son ancien club à convaincre son compatriote de tenter l’aventure en Turquie. Nos confrères ajoutent que les dirigeants jaune et bleu vont écouter le souhait de leur entraîneur et s’apprêtent à dégainer une proposition au Paris Saint-Germain pour le transfert de Kang-in Lee.

Fenerbahçe rêve d'attirer Kang-in Lee

Les deux clubs entretiennent une excellente relation depuis l’accord trouvé cet hiver pour le prêt de Milan Skriniar, et l’optimisme est par conséquent de rigueur à Istanbul pour finaliser cette arrivée. Il faudra néanmoins voir si Fenerbahçe a les moyens de combler les exigences du PSG, qui réclamera au moins 20 millions d’euros pour le départ de son milieu de terrain, si ce n’est plus. Par ailleurs, il faudra également convaincre Kang-in Lee de quitter un top club européen pour tenter une aventure exotique en Turquie, ce qui ne sera pas non plus une mince affaire tandis que des clubs anglais s’étaient renseignés ces dernières semaines pour faire venir le joueur blacklisté par Luis Enrique au Paris SG. Des obstacles qui n’effraient pas José Mourinho, bien décidé à faire de l’ancien joueur de Majorque sa nouvelle star à Fenerbahçe.