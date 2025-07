Jorge Mendes vient chambouler le mercato du PSG

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Second couteau au Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos pourrait obtenir une place de titulaire ailleurs. L'AC Milan en est bien conscient et veut tenter le tout pour le tout, quitte à utiliser Jorge Mendes, pour s'offrir l'attaquant portugais.

Le dossier Gonçalo Ramos a rapidement été bouclé par le Paris Saint-Germain plus tôt cet été. La direction parisienne a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention de laisser partir son attaquant de pointe, tandis que l'intéressé n'a exprimé aucune envie de départ. Malgré un rôle de remplaçant tout au long de la dernière saison, l'international portugais est parvenu à conclure l'exercice avec 19 buts et 6 passes décisives. Une situation qui a forcément intrigué les prétendants qui espéraient pouvoir le convaincre de trouver un poste de titulaire indiscutable ailleurs. C'est par exemple le cas de l'AC Milan. A la recherche d'un nouveau buteur, les Rossoneri ont bien l'intention de tenter leur chance malgré les préconisations contraires.

Gonçalo Ramos, toujours une priorité de l'AC Milan

C'est en tout cas ce qu'affirme la Gazzetta dello Sport. Le quotidien sportif italien indique que l'AC Milan envisage de formuler une offre de prêt en août au Paris Saint-Germain pour Gonçalo Ramos. Et pour tenter de faire pencher la balance en leur faveur, la direction lombarde compte utiliser son arme secrète : Jorge Mendes. Le Milan AC entretient de bonnes relations avec le super agent de joueurs avec lequel ils ont conclu ensemble le transfert de Pervis Estupiñán. Igli Tare, directeur sportif de l'AC Milan, a besoin de toute urgence d'un numéro 9 mais ne veut pas non plus tomber dans le paranormal avec une offre démesurée pour Gonçalo Ramos. Pas vendeur, le Paris Saint-Germain craquerait en cas de proposition colossale, mais ce n'est clairement pas le plan des Lombards. Seul un agent aguerri peut rendre cela possible aux yeux du Milan AC, qui mise tout sur Jorge Mendes et ses talents de négociateur.

De son côté, Massimiliano Allegri préfèrerait recruter Dusan Vlahovic, à choisir. Toutefois, le Serbe est particulièrement gourmand. Et on peut le comprendre : à la Juventus, il touche un salaire annuel de 12 millions d'euros. Une somme colossale sur laquelle l'AC Milan ne peut, là non plus, pas s'aligner.