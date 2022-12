Joao Felix veut un grand club, le PSG en pole !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Si le PSG a récemment annoncé, via Nasser Al-Khelaïfi, son intention de ne pas être actif sur le mercato hivernal, la réalité est autre. On parle notamment d'un intérêt fort du club de la capitale pour Joao Felix.

La direction du Paris Saint-Germain sait que son effectif a encore besoin d'être peaufiné. Luis Campos et Christophe Galtier veulent voir deux postes être comblés : l'attaque et la défense. Si Milan Skriniar est toujours une piste étudiée, c'est aussi le cas pour Joao Felix. Actuellement présent au Qatar pour disputer la Coupe du monde 2022 avec le Portugal, le joueur de 23 ans ne veut apparement plus entendre parler de l'Atlético. Son objectif, terminer le Mondial puis quitter la capitale espagnole. Selon les informations de Relevo, la relation entre Joao Felix et Diego Simeone est détruite. Du coup, l'agent du Portugais, Jorge Mendes, sonde le marché pour lui trouver une porte de sortie. Et le PSG est une destination très crédible.

Joao Felix, le PSG en pole !

Relevo précise que Jorge Mendes a déjà parlé avec Chelsea, Arsenal, Man United et le Bayern concernant Joao Felix. Mais le club qui se dégage le plus est bien le PSG, qui est entré en contacts avec le clan de l'ancien joueur de Benfica. Les bonnes relations entre Luis Campos et Jorge Mendes feraient d'ailleurs avancer le dossier dans la bonne direction. Joao Felix aurait fait savoir à son agent qu'il voulait jouer dans un top club avec un rôle important. Pour lâcher leur pépite, qui ne s'est jamais vraiment adaptée au jeu de l'Atlético, les Colchoneros veulent une somme entre 130 et 140 millions d’euros. Mais la formule pour payer ce montant très élevé peut varier. La direction du PSG pourrait donc monter un deal dès cet hiver pour s'offrir Joao Felix. Une recrue de taille pour le projet francilien, alors que le club de la capitale devra faire face au Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Attention tout de même car la concurrence sera forte, surtout si Joao Felix continue de briller avec le Portugal lors de ce Mondial au Qatar.