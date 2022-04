Joao Felix proposé au PSG, pour un prix à la Neymar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire incontournable de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid, Joao Felix a été proposé au PSG dans l’optique du mercato d’été.

Auteur de 10 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’Atlético de Madrid cette saison, Joao Felix est-il lassé du style Diego Simeone ? Antoine Griezmann a répété à plusieurs reprises qu’il adorait la philosophie ultra-défensive du coach de l’Atlético de Madrid, mais cet avis n’est peut-être pas partagé par Joao Felix. Et pour preuve, le journaliste espagnol Eduardo Inda croit savoir que Jorge Mendes en personne a proposé les services de son joueur au Paris Saint-Germain dans l’optique du prochain mercato. Sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2026, la star portugaise ne sera pas simple à faire partir des Colchoneros, d’autant plus que le club madrilène n’a aucunement envie de s’en séparer. Mais à priori, Joao Felix aimerait découvrir autre chose, trois ans après son arrivée à l’Atlético en provenance du Benfica Lisbonne pour 127 millions d’euros.

Joao Felix, une clause libératoire à 250 ME

A en croire le journaliste d’El Chiringuito, Joao Felix serait favorable à un départ de l’Atlético de Madrid afin de poursuivre sa carrière dans un plus gros club européen que l’Atlético de Madrid. En ce sens, son agent Jorge Mendes aurait sondé plusieurs écuries, dont le Paris Saint-Germain. Pour l’heure, les dirigeants du PSG n’ont pas encore apporté de réponse à l’entourage de Joao Felix. Et pour cause, en cas de départ d’Angel Di Maria mais aussi et surtout de Neymar et/ou de Kylian Mbappé, la piste de l’attaquant de l’Atlético de Madrid pourrait être intéressante. En revanche, le prix de Joao Felix a de quoi effrayer tous les clubs d’Europe y compris le Paris SG. En effet, selon la presse espagnole, la clause libératoire de Joao Felix s’élève à 250 millions d’euros. Toujours selon les informations du journaliste Eduardo Inda, les services de Joao Felix ont aussi été proposés au FC Barcelone, qui ne devrait pas être en mesure de payer le transfert du Portugais ainsi qu’à Manchester United, qui pourrait être en revanche un sérieux concurrent au Paris SG.