João Felix prêt à refuser le PSG à cause de Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Peu épanoui sous les ordres de Diego Simeone, João Felix pourrait quitter l’Atlético Madrid cet hiver. Parmi ses nombreux courtisans, le Paris Saint-Germain serait le mieux placé. Mais le milieu offensif portugais donne la priorité à un autre club.

João Felix n’a rien perdu de son talent. Peu en vue avec l’Atlético Madrid, le milieu offensif montre un bien meilleur visage en Coupe du monde. Le Portugais donne raison à son sélectionneur Fernando Santos qui, contrairement à Diego Simeone, le considère comme un titulaire. Autant dire que l’ancien joueur de Benfica retrouve le sourire perdu dans la capitale espagnole. João Felix vit effectivement une saison compliquée avec l’entraîneur argentin dont la philosophie ne correspond pas forcément à ses qualités.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par João Félix (@joaofelix79)

Sans doute la raison pour laquelle l’Atlético Madrid ne semble pas fermer la porte à son départ en janvier. Sa situation attire logiquement l’attention sur le marché des transferts puisque de nombreuses formations européennes sont citées parmi ses courtisans. Chelsea, Arsenal, Aston Villa, le Bayern Munich… Tous sont considérés comme des concurrents du Paris Saint-Germain sur ce dossier. Pour le moment, la source FootballTransfers croit savoir que le champion de France a pris l’avantage. Et ce malgré la récente apparition de Newcastle, dont le projet ne séduit pas vraiment João Felix.

Joao Felix préfère MU

Le problème pour le Paris Saint-Germain, c’est que l’international portugais aurait une préférence pour Manchester United. Le club mancunien cherche à compenser le départ de Cristiano Ronaldo et pense au milieu offensif pour se renforcer cet hiver. L’occasion pour le Madrilène de devenir le successeur de CR7 ? Encore faudrait-il que Manchester United formule une proposition à l’Atlético Madrid qui ne compte pas brader son joueur. On apprend que João Felix serait disponible dans le cadre d’un prêt avec option d’achat comprise entre 100 et 140 millions d’euros.