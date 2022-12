Jérôme Rothen va au clash avec Vahid Halilhodzic

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans une interview fracassante de Vahid Halilhodzic dans les colonnes de So Foot, Jérôme Rothen a été accusé par son ancien entraîneur d’avoir été une « taupe » au PSG au début des années 2000.

Interrogé par So Foot, Vahid Halilhodzic, ancien entraîneur du Maroc et du Paris Saint-Germain dans les années 2000, n’a pas été tendre avec ex-meneur de jeu Jérôme Rothen, désormais consultant pour RMC. « Je ne veux même pas parler des taupes, ces pourris. Il y en a un qui passe son temps à parler dans la radio. Rothen ? Tout le monde le sait ! Les taupes, tout ce qu’elles veulent, c’est des bonnes notes dans les journaux » a lâché « Coach Vahid », pas tendre avec Jérôme Rothen. Dans son émission « Rothen s’enflamme » sur l’antenne de RMC, l’ex-milieu offensif du Paris Saint-Germain a tenu à répondre aux accusations de Vahid Halilhodzic.

Rothen se défend face aux accusations d'Halilhodzic

« Je suis content de savoir que 20 ans après il a trouvé les deux taupes. Il me cite, tant mieux. Il a tellement cherché la taupe pendant quelques mois que ça a fini par lui coûter sa place... Quand tu lis l’interview de Vahid, ce n’est jamais de sa faute. Dans tous les clubs où il est passé il s’est fait virer. Ça marche pendant six mois et après c’est la dégringolade. Il n’a aucune affinité avec ses joueurs, c’est le seul entraîneur comme ça. Ce n’est jamais de sa faute, il ne se remet pas en question. Je lui souhaite une bonne retraite. Il a fait des bonnes choses dans le football et des moins bonnes. C'est malheureux. Il perd un peu la mémoire. Je lui rappelle qu’il m’a entraîné seulement deux mois et demi. Je me suis blessé et derrière il s’est fait virer (en février 2005). Donc reconnaître en deux mois et demi que je parlais aux journalistes… Je suis désolé mais lors de tes autres défaites je n’étais plus dans le groupe » a lancé Jérôme Rothen, se défendant ainsi face aux attaques lancées par Vahid Halilhodzic à son encontre et ne manquant pas de tailler celui qui a également entraîné le FC Nantes, Lille, Rennes et de nombreux clubs en France comme à l'étranger.