Jérôme Rothen exige Tchouaméni au PSG

Par Corentin Facy

Aurélien Tchouaméni s’impose déjà comme un redoutable concurrent pour Paul Pogba et Ngolo Kanté chez les Bleus. De quoi donner des idées au PSG à quelques mois de l'ouverture du mercato estival…

Auteur d’une superbe prestation avec l’Equipe de France contre la Côte d’Ivoire à Marseille vendredi soir, Aurélien Tchouaméni confirme ses belles dispositions entrevues depuis deux ans à l’AS Monaco. La progression du milieu de terrain formé aux Girondins de Bordeaux est constante, ce qui a attiré la convoitise de clubs tels que Chelsea, la Juventus Turin ou encore le Real Madrid. Depuis quelques jours, le Paris Saint-Germain est également de plus en plus fortement associé au dossier Aurélien Tchouaméni. Pour l’heure, ce sont surtout les observateurs du club parisien qui militent pour la venue du Monégasque au PSG, sans savoir si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi vont se positionner dessus. Après des consultants écoutés tels que Daniel Riolo ou Eric Rabesandratana, c’est Jérôme Rothen qui a rejoint le mouvement pour la signature de Tchouaméni au Paris SG.

Rothen milite pour la venue de Tchouaméni au PSG

« Je pense qu’il est bien au-dessus de la moyenne d’un point de vue technique, d’un point de vue physique et au niveau de la vision du jeu » a d’abord souligné Jérôme Rothen sur RMC avant de poursuivre. « Ce sont quand même des facteurs intéressants pour continuer à grandir. En plus il a beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain parce que lui, qui joue dans le championnat, sait ce que représente le PSG aujourd’hui en France. Contrairement à certains étrangers qui s’en caguent complètement et qui regardent juste le chèque qu’ils vont avoir. Déjà du point de vue de l’état d’esprit, c’est quand même bien d’avoir ce genre de joueurs » poursuit-il avant de conclure. « Et puis avec lui, pour que cela ne soit pas comme les joueurs qui s’endorment à Paris en disant qu’ils ont signé le contrat de leur carrière et font du PSG une finalité, le PSG est complètement dans sa progression. Peut-être qu’après Monaco la trajectoire c’est le PSG, essayer de faire gagner le PSG et atteindre un niveau jamais atteint par le joueur, puis ensuite qu’il aille à l’étranger (…) Je pense que le PSG se doit d’y aller » a lancé Jérôme Rothen, pour qui le Paris SG ferait une grosse erreur en laissant filer à l’étranger un talent brut tel qu’Aurélien Tchouaméni.