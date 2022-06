Ita : Une boulette de plus, Donnarumma perd ses nerfs

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En difficulté lors de la fin de saison avec le PSG, le gardien italien Gianluigi Donnarumma n’est pas plus en réussite avec sa sélection.

Et pour preuve, Gianluigi Donnarumma a vécu une soirée cauchemardesque mardi soir lors du match entre l’Italie et l’Allemagne (5-2). La lourde défaite de son équipe a fortement marqué le gardien du Paris Saint-Germain, d’autant plus que ce dernier s’est rendu coupable d’une grossière erreur de relance au pied sur le cinquième but allemand inscrit par Timo Werner. Après le match, « Gigio » Donnarumma a été interrogé par une journaliste de la Rai au sujet de ses erreurs au pied. Et tandis que la journaliste a fait référence à la grossière boulette de Donnarumma face à Karim Benzema lors du match entre le PSG et le Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le gardien formé à l’AC Milan s’est agacé en restant courtois mais en haussant le ton auprès de la journaliste.

Donnarumma s'agace face à une journaliste

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99)

« C'est la deuxième fois que je me trompe ? C’est quand l'autre ? Tu parles du match contre le Real Madrid ? Eh bien, si tu veux me rejeter la faute… » s’est agacé Gianluigi Donnarumma, pour qui sa boulette contre le Real Madrid n’a rien à voir dans la mesure où il estime que Karim Benzema a fait faute sur lui avant de récupérer le ballon. Et le gardien du PSG de poursuivre. « Je prends mes responsabilités, même si je parle au nom de l’équipe et pas individuellement parce que j'ai dit que vous apprenez de vos erreurs et cela s'applique également à moi. Ce soir nous avons tout raté, nous sommes désolés pour les nombreux supporters italiens présents ici. Ce n'est pas facile avec autant de matches en quelques jours à la fin de l'année. Maintenant on va se reposer et puis on va commencer encore une fois pour montrer que nous sommes plus forts que ce que vous avez vu ce soir. Je le répète, j'ai été le premier à vous dire qu'avec les erreurs, vous grandissez, mais ensuite vous me posez ces questions » a lancé Gianluigi Donnarumma, très tendu et pour qui les vacances tombent à pic. Il y a quelques jours après le match en Angleterre, le gardien du PSG avait été pris à partie par un supporter italien qui le surnommait « Dollarumma ». Ce qui n’avait pas manqué d’irriter le gardien parisien.